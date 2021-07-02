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Узбекский вектор: Вашингтон планирует плотнее работать с Ташкентом

Мир

Интересные новости от американского Госдепа: Штаты продолжают планомерно работать по "узбекскому вектору". Согласно данным пресс-службы Госдепа, Вашингтон запланировал усиление партнёрства с Ташкентом.

Узбекский вектор: Вашингтон планирует плотнее работать с Ташкентом

Уточняется, что про расширение партнёрства рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен. И рассказал не кому-нибудь, а Абдулазизу Камилову, главе МИД Узбекистана, который находится с визитом в Штатах до 4 июля. Блинкен, в частности, отметил: реформы политического и экономического толка, проводимые узбекскими властями, Вашингтон поддерживает.

"Госсекретарь высоко оценил инициативы Узбекистана по улучшению отношений в Центральной Азии, отметив активное сотрудничество двух стран в рамках региональной дипломатической платформы C5 + 1", — указано в сообщении пресс-службы Госдепа.

Напомним, что в апреле в Узбекистан с визитом приехала американская делегация. Гостям из США показали самаркандский Центр подготовки младших специалистов, архитектуру Самарканда, а также рассказали о перспективах сотрудничества двух стран.

"Узбекистан важен для интересов США в обеспечении стабильности, процветания и безопасности в более широком центральноазиатском регионе", — указано на сайте Госдепа США.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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