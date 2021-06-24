Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия выступает за немедленное признание ДНР и ЛНР. По его словам, Россия должна сделать всё возможное для сближения братских народов бывшего СССР.
Кроме признания ЛНР и ДНР, во время выступления на предвыборном съезде, Зюганов заявил о необходимости создания полноценного союзного государства с Белоруссией.
"Необходимо формировать полноценное Союзное государство России и Белоруссии. Следует безотлагательно признать Донецкую и Луганскую народные республики", — приводит "РИА Новости" слова Зюганова.
29 мая с подобной инициативой выступила партия "Справедливая Россия — За правду". Ранее призывы признать республики звучали из ЛДПР.
"Единая Россия" официально не озвучивала позицию по ДНР и ЛНР. Вместе с тем, секретарь генсовета партии Андрей Турчак 10 мая посетил Донецк. Позже он заявил, что жители республик смогут проголосовать на выборах в Госдуму.
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