Зюганов призвал немедленно признать ДНР и ЛНР

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия выступает за немедленное признание ДНР и ЛНР. По его словам, Россия должна сделать всё возможное для сближения братских народов бывшего СССР.

Кроме признания ЛНР и ДНР, во время выступления на предвыборном съезде, Зюганов заявил о необходимости создания полноценного союзного государства с Белоруссией.

"Необходимо формировать полноценное Союзное государство России и Белоруссии. Следует безотлагательно признать Донецкую и Луганскую народные республики", — приводит "РИА Новости" слова Зюганова.

29 мая с подобной инициативой выступила партия "Справедливая Россия — За правду". Ранее призывы признать республики звучали из ЛДПР.

"Единая Россия" официально не озвучивала позицию по ДНР и ЛНР. Вместе с тем, секретарь генсовета партии Андрей Турчак 10 мая посетил Донецк. Позже он заявил, что жители республик смогут проголосовать на выборах в Госдуму.