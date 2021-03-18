Путин объяснил, что делали с Крымом на протяжении десятилетий

Если оценивать то, как проходило развитие Крыма в последние несколько десятилетий, можно сделать вывод: речь идёт не о "развитии", а о "выкачивании ресурсов". Поэтому сейчас приходится, в том числе, "навёрстывать упущенное" и комплексно улучшать полуостров.

О развитии Крыма рассказал Владимир Путин: президент поднял эту тему на онлайн-встрече с общественниками полуострова. Он подчеркнул, что сейчас в правительстве подходят к задаче развития Крыма системно. Сделать предстоит многое: в планах как "реставрация", так и привлечение инвесторов. Ключевой задачей работы остаётся улучшение жизни крымчан.

"Вы сами хорошо знаете, сколько всего ещё предстоит построить, отреставрировать, привести в порядок. Сколько проблем накопилось за предыдущее десятилетие, а многие из них фактически не решались и находились в загоне все эти годы. Это касается и водоснабжения и в целом изношенной, ветхой инфраструктуры. Ничего не вкладывалось десятилетия, только выкачивали отсюда ресурсы. Нам нужно быстрее навёрстывать время, двигаться вперёд", — отметил Путин.