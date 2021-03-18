"Это чревато": эксперт назвал опасность госрегулирования цен

Государственное регулирование цен, с одной стороны, хоть как-то, но работает. Однако с другой — увлечение данным методом "оптимизации" может привести к проблемам для магазинов, причём даже для крупных.

О ситуации с директивным "подкручиванием" цен рассказал гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин. Он сообщил, что в конечном счёте они приведут к разорению, потому что вечно держать низкие цены невозможно.

Рост цен на данный момент объясним не тем, что проводятся какие-то "спекуляции", а тем, что назрели объективные экономические предпосылки.

"Лента" выполняет все требования контролирующих органов, но я не очень понимаю, как можно нерыночными методами управлять ценами. Сказали нам продавать сахар или растительное масло по такой-то цене, мы его продаём, но для нас как субъекта бизнеса это чревато. Если нас заставляют продавать по цене ниже той, по которой мы должны с точки зрения экономики торговать, то мы несём убытки. Соответственно, если мы несём убытки, то становимся неуспешным бизнесом и, понятно, через какое-то время разоримся", — объяснил Сорокин для РБК.