Государственное регулирование цен, с одной стороны, хоть как-то, но работает. Однако с другой — увлечение данным методом "оптимизации" может привести к проблемам для магазинов, причём даже для крупных.
О ситуации с директивным "подкручиванием" цен рассказал гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин. Он сообщил, что в конечном счёте они приведут к разорению, потому что вечно держать низкие цены невозможно.
Рост цен на данный момент объясним не тем, что проводятся какие-то "спекуляции", а тем, что назрели объективные экономические предпосылки.
"Лента" выполняет все требования контролирующих органов, но я не очень понимаю, как можно нерыночными методами управлять ценами.
Сказали нам продавать сахар или растительное масло по такой-то цене, мы его продаём, но для нас как субъекта бизнеса это чревато.
Если нас заставляют продавать по цене ниже той, по которой мы должны с точки зрения экономики торговать, то мы несём убытки. Соответственно, если мы несём убытки, то становимся неуспешным бизнесом и, понятно, через какое-то время разоримся", — объяснил Сорокин для РБК.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.