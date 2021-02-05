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Песков: Если полиция нарушает чьи-то права, надо идти в прокуратуру

Политика » Власть » Кремль

Граждане России, имеющие законные жалобы на обращение с ними со стороны правоохранительных органов, должны обратиться в прокуратуру с иском о защите своих гражданских прав.

Песков: Если полиция нарушает чьи-то права, надо идти в прокуратуру

Об этом сказал в ходе брифинга в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Эти слова стали ответом на то, что 21-летняя активистка Алёна Китаева днём ранее заявила сайту The Insider, что ей в отделе полиции в центре Москвы, куда она была доставлена после задержания на акции протеста 2 февраля, надевали полиэтиленовый пакет на голову и, угрожая шокером, требовали назвать пароль от телефона.

"Если это действительно так, то она уже должна быть в прокуратуре и подавать в суд, - сказал Песков. - Она должна использовать все предусмотренные законом возможности для обеспечения своих гражданских прав."

К слову, условия содержания получивших по суду административный арест проверил зампред Общественного совета ГУ МВД по г. Москве Вадим Горшенин. О том, что он увидел, читайте здесь:

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Автор: Ольга Лебедева
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