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Автор Вадим Горшенин

Что показала проверка в Сахарове

Общество » Практика » Как отстоять права

Заместитель председателя Общественного совета ГУ МВД по г. Москве Вадим Горшенин рассказал в соцсетях о результатах проверки ситуации в Сахарове.

Что показала проверка в Сахарове

Когда увидел большое количество публикаций о том, что происходит в ЦВСИГ в Сахарове, с фотографиями переполненной камеры, вереницы автобусов, то, естественно, посоветовался с коллегами по Общественному совету главка полиции, поехал на проверку.

Действительно, как сказал мне начальник ЦВСИГа Алексей Лагода, было трудно. Сам он за последние трое суток спал час-два. Но сразу принять, разместить, оформить то количество людей, которое направили в это место суды, было просто невозможно при том количестве личного состава, которое имеется. И здесь мои рекомендации руководству главка — в такие моменты временно командировать туда сотрудников с других участков.

Но дальше пришлось разбираться с откровенными фейками, которые были запущены в медиасреду.

Смотрите, "Евроньюс" (первое, что попалось) пишет про многочасовое ожидание в полицейских автобусах на морозе, а потом про переполненные камеры.

  • Первое объясняется тем, что написал выше.
  • Второе — тем, что Алексей Лагода решил высадить задержанных из автозаков, посадить в тёплые временные камеры и уже из них расселять людей по постоянным камерам отбытия административных арестов.

Никто ж, надеюсь, не считает, что надо было продолжать людей держать в автозаках до полного оформления? Если же считает, то где здесь логика?

Разошедшееся по соцсетям и СМИ фото 143-й, кажется, камеры — как раз из примеров того, что начальник учреждения решил освободить людей от сидения в форме буквы зю в автозаках. Я поговорил вместе с коллегами из ОНК с теми, кто в этой камере остался на данный момент. Они сообщили, что такая переполненность продолжалась с начала седьмого до девяти утра. Затем находившихся в них задержанных переводили в двух-, четырех-, восьми- и десятиместные камеры с полным соблюдением мест на количество людей.

Задали мы вопросы о еде. После оформления, и даже до, кормили всех.

На момент нашей проверки Алексей Лагода заявил, что всех оформленных в соответствии с законом, выведут на часовую прогулку и предоставят возможность пользоваться душем.

Выглянул в окно на прогулочную площадку — там находилось до пятидесяти, кажется, человек, некоторые из которых пинали мяч (площадка крытая).

Особое внимание было к людям, которые должны принимать лекарства. Им сообщили, что врачи в ЦВСИГе имеются, и они обязательно попадут к ним в ближайшее время.

Марина Литвинович и Борис Клин во время проверок раздавали тем, кто в этом нуждался, тапочки, зубную пасту, питьевую воду в пятилитровых канистрах.

Зашли мы на проверку и в камеру к Сергею Смирнову.

Вполне жизнерадостный человек благодарил Алексея Лагоду за возможность расселиться по камерам с теми, с кем пожелают (что, как понимаете, вообще редкость в такого рода заведениях).

Сергей подобрал себе в компаньоны по отсидке ребят некурящих — по этому принципу, говорит, они и собрались.

Поскольку во время своей работы в ОНК Москвы я всегда обращал внимание именно на недопустимость совместного содержания курящих и некурящих, то попросил руководство после оформления всех доставленных ещё раз обратить на это внимание.

Телефонная связь будет предоставлена всем, но с выдаваемого в камеру казённого кнопочного телефона с собственными симками содержащихся там под арестом.

Пытался найти и поговорить с Алёной Китаевой, волонтеркой штаба Любови Соболь, но либо она не в ЦВСИГ, либо её ещё не успели оформить. Надеюсь, если она там, в ближайшие дни смогу это сделать.

Может, не всё осветил, но в соцсетях вы можете связываться со мной. Либо обращаться в Общественный совет при главке полиции, будем разбираться с возможными нарушениями прав.

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Куратор: Людмила Айвар
Темы сахарово борис клин алена китаева сергей смирнов гу мвд г.москва права человека вадим горшенин марина литвинович
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