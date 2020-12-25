В шаге от рекорда: кредиты населения могут стать проблемой для властей

Отказавшись от практики "вертолётных денег", власти, несомненно, сэкономили бюджет, но при этом выпустили на волю "кредитную гидру".

Как и у мифического прототипа, у современной "кредитной гидры" есть несколько "голов":

кредиты позволяют стимулировать спрос, но временно и скачкообразно;

из-за "кредитной перегрузки" россияне не могут создавать накопления;

плохое знание правил выдачи кредита и его возврата часто приводит к банкротствам, проблемам с коллекторами и скандалам.

Однако население, оставшееся, по сути, и без работы, и без денег (а также один на один с резко выросшими ценами на еду, ЖКУ и бытовые услуги), пошло проверенной дорогой — прямо в банки и МКО.

По данным аналитиков НАПКА и БКИ "Эквифакс", суммарная просрочка на 90 и более дней уже добралась до 935 млрд рублей. Выше удалось "прыгнуть" лишь единожды — в 2016 году, когда показатель просрочки застыл на 972 млрд рублей.

При этом кредиты наличными просрочены на 560 млрд рублей. Также значительно выросла просрочка по автокредитам (на 22%) и по кредитным картам (на 16%).

Таким образом, выросшая кредитная нагрузка несёт прямой риск для властей страны: известно, что лучший способ "оживления экономики" — это стимулирование спроса. А для покупок, как ни странно, нужны деньги: только вот у населения их всё меньше и меньше…