Закредитованные россияне ждут кредитную амнистию от власти

Закредитованные россияне ждут кредитную амнистию от правительства. Но проблема в том, что подобные шаги не приведут ни к чему хорошему, а экономике могут повредить.

"Многих россиян беспокоит вопрос, почему государство неохотно помогает тем, кто потерял работу или лишился существенной доли заработка. По мнению населения, лежащее на поверхности решение — помочь гражданам погасить хотя бы часть имеющихся кредитных обязательств", — обсуждают авторы популярного проекта "Мэйдэй. Хроники пикирования".

В частности, банкстеры и специалисты напоминают, что к осени 2020 года закредитованность россиян достигла объёма в 19,6 триллиона рублей.

Поскольку Россия часто прощает долги другим странам и выделяет им новые займы, население ждёт подобного "манёвра" и в свою сторону.

Откуда можно взять деньги на прощение долгов и кредитов

Авторы экспертной статьи пишут, что "в теории, средства для адресной помощи заёмщикам можно было бы изъять из Фонда национального благосостояния". Вот только его… не хватит. Да, все излишки с нефтегазовых доходов нашей страны составляют лишь 13,5 триллиона рублей, что на 6,1 триллиона меньше, чем задолжали по кредитам и микрозаймам наши граждане.

Еще один вариант — национализация имущества, средств и активов олигархов, которую предлагают радикальные "леваки". Более адекватные предлагают сделать "как на Западе" — обязать олигархов сделать единовременный взнос (например, один, пять или десять миллиардов долларов) за ужасную приватизацию 90-х годов.

Однако, как объясняют эксперты, "подобные радикальные методы поставят крест на деловом партнёрстве и инвестиционных проектах с участием иностранного капитала. Да и подрыв доверия обеспеченных слоёв населения также не входит в планы властей".

"При этом статистика выдачи потребительских кредитов говорит о том, что граждане берут в долг в равной степени на товары первой необходимости и на то, без чего можно обойтись — ремонт, новые авто, флагманские модели смартфонов, отпуск", — рассуждают они.

"Да и не так сильно повлиял на число необслуживаемых кредитов коронавирус, как банальная финансовая неграмотность и неумение сопоставить свои доходы-расходы. Поэтому глобальная кредитная амнистия приведёт лишь к потребительской эйфории, которая неизбежно закончится новыми долгами", — уверены они.

Что делают россияне, когда им прощают кредиты и долги

Увы, для таких выводов есть все основания. Как уже сообщала "Правда.Ру", ссылаясь на заявления участников дискуссионной площадки "Банкинг в условиях кризиса", почти половина граждан, прошедших прощение долгов или банкротство, "вновь обратились за кредитами и займами". Эксперты считают, что причина этому — "подсаженность" людей на инструмент, на возможность быстро занять "чужие деньги".

На что россияне тратят заёмные деньги

Но тем не менее факт остаётся фактом — минимум половина россиян, получивших выплаты, потратили "детскую" госпомощь на погашение микрозаймов и… приобретение новых смартфонов.

Напомним, что анализ более чем 12 миллионов взятых кредитов показал: 93% граждан кредитуются не по необходимости, а для приобретения элементов "хорошей жизни" (новые смартфоны, шубы, туризм, свадьбы детей, гаджеты и новые автомобили).

"Ну нет у человека денег на иномарку — покупай Lada. Ходи с телефоном-фонариком. Смотри старый ТВ, езди на дачу и покупай жене бижутерию, носи куртку с рынка. Живи по средствам. Копи, если есть с чего. Повышай квалификацию, учись, а не сиди в Ютубе, глядя видео типа "100 самых страшных ДТП", "слава Путину" и "ура Навальному", — добавляет эксперт Национальной банковской ассоциации.

"Россия прощает долги тем странам, с которых нечего взять. Совсем. Как с лица БОМЖ. Условно говоря, что взять у Эфиопии, Сирии, Сомали? Песок и рабов на стройки? А так, прощая, РФ получает условную концессию на разработку алмазов, газа, площадку для авиации, и т. п.", — обсуждают предложение простить всем кредиты пользователи соцсетей.

"Теперь что касается "прощения". Народ задолжал банкам и МФО 19,6 триллиона рублей. Это больше 285 миллиардов долларов (!!!). Не будем про то, что большинство денег взято не на необходимости, а на "понты". Представляете, простить половину (пусть 10 триллионов) — а кто их будет замещать в экономике-то? Это ж чуть ли не два госбюджета из экономики выпадают — она банально обвалиться, как в 1998-м, в таком случае может", — дискутируют они.

"Хорошо, допустим, собрали со всех богачей деньги и закрыли кредиты с этого "взноса на народ". Но тут вопрос, а почему тратить его на покрытие долгов тех, кто их наделал (и снова побежит должать), а не на разработку, условно говоря, телепортации или лекарства от рака и СПИДа?" — задаются вопросом россияне.

Именно поэтому невозможно "прощение всех кредитов", о котором неоднократно говорили политики и сами россияне — такая "акция" моментально обвалила бы экономику страны, подытожили эксперты.