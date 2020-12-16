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Автор Александр Шторм

Закредитованные россияне ждут кредитную амнистию от власти

Экономика » Финансы » Деньги

Закредитованные россияне ждут кредитную амнистию от правительства. Но проблема в том, что подобные шаги не приведут ни к чему хорошему, а экономике могут повредить.

Закредитованные россияне ждут кредитную амнистию от власти

"Многих россиян беспокоит вопрос, почему государство неохотно помогает тем, кто потерял работу или лишился существенной доли заработка. По мнению населения, лежащее на поверхности решение — помочь гражданам погасить хотя бы часть имеющихся кредитных обязательств", — обсуждают авторы популярного проекта "Мэйдэй. Хроники пикирования".

В частности, банкстеры и специалисты напоминают, что к осени 2020 года закредитованность россиян достигла объёма в 19,6 триллиона рублей.

Поскольку Россия часто прощает долги другим странам и выделяет им новые займы, население ждёт подобного "манёвра" и в свою сторону.

Откуда можно взять деньги на прощение долгов и кредитов

Авторы экспертной статьи пишут, что "в теории, средства для адресной помощи заёмщикам можно было бы изъять из Фонда национального благосостояния". Вот только его… не хватит. Да, все излишки с нефтегазовых доходов нашей страны составляют лишь 13,5 триллиона рублей, что на 6,1 триллиона меньше, чем задолжали по кредитам и микрозаймам наши граждане.

Еще один вариант — национализация имущества, средств и активов олигархов, которую предлагают радикальные "леваки". Более адекватные предлагают сделать "как на Западе" — обязать олигархов сделать единовременный взнос (например, один, пять или десять миллиардов долларов) за ужасную приватизацию 90-х годов.

Однако, как объясняют эксперты, "подобные радикальные методы поставят крест на деловом партнёрстве и инвестиционных проектах с участием иностранного капитала. Да и подрыв доверия обеспеченных слоёв населения также не входит в планы властей".

"При этом статистика выдачи потребительских кредитов говорит о том, что граждане берут в долг в равной степени на товары первой необходимости и на то, без чего можно обойтись — ремонт, новые авто, флагманские модели смартфонов, отпуск", — рассуждают они.

"Да и не так сильно повлиял на число необслуживаемых кредитов коронавирус, как банальная финансовая неграмотность и неумение сопоставить свои доходы-расходы. Поэтому глобальная кредитная амнистия приведёт лишь к потребительской эйфории, которая неизбежно закончится новыми долгами", — уверены они.

Что делают россияне, когда им прощают кредиты и долги

Увы, для таких выводов есть все основания. Как уже сообщала "Правда.Ру", ссылаясь на заявления участников дискуссионной площадки "Банкинг в условиях кризиса", почти половина граждан, прошедших прощение долгов или банкротство, "вновь обратились за кредитами и займами". Эксперты считают, что причина этому — "подсаженность" людей на инструмент, на возможность быстро занять "чужие деньги".

На что россияне тратят заёмные деньги

Но тем не менее факт остаётся фактом — минимум половина россиян, получивших выплаты, потратили "детскую" госпомощь на погашение микрозаймов и… приобретение новых смартфонов.

Напомним, что анализ более чем 12 миллионов взятых кредитов показал: 93% граждан кредитуются не по необходимости, а для приобретения элементов "хорошей жизни" (новые смартфоны, шубы, туризм, свадьбы детей, гаджеты и новые автомобили).

"Ну нет у человека денег на иномарку — покупай Lada. Ходи с телефоном-фонариком. Смотри старый ТВ, езди на дачу и покупай жене бижутерию, носи куртку с рынка. Живи по средствам. Копи, если есть с чего. Повышай квалификацию, учись, а не сиди в Ютубе, глядя видео типа "100 самых страшных ДТП", "слава Путину" и "ура Навальному", — добавляет эксперт Национальной банковской ассоциации.

"Россия прощает долги тем странам, с которых нечего взять. Совсем. Как с лица БОМЖ. Условно говоря, что взять у Эфиопии, Сирии, Сомали? Песок и рабов на стройки? А так, прощая, РФ получает условную концессию на разработку алмазов, газа, площадку для авиации, и т. п.", — обсуждают предложение простить всем кредиты пользователи соцсетей.

"Теперь что касается "прощения". Народ задолжал банкам и МФО 19,6 триллиона рублей. Это больше 285 миллиардов долларов (!!!). Не будем про то, что большинство денег взято не на необходимости, а на "понты". Представляете, простить половину (пусть 10 триллионов) — а кто их будет замещать в экономике-то? Это ж чуть ли не два госбюджета из экономики выпадают — она банально обвалиться, как в 1998-м, в таком случае может", — дискутируют они.

"Хорошо, допустим, собрали со всех богачей деньги и закрыли кредиты с этого "взноса на народ". Но тут вопрос, а почему тратить его на покрытие долгов тех, кто их наделал (и снова побежит должать), а не на разработку, условно говоря, телепортации или лекарства от рака и СПИДа?" — задаются вопросом россияне.

Именно поэтому невозможно "прощение всех кредитов", о котором неоднократно говорили политики и сами россияне — такая "акция" моментально обвалила бы экономику страны, подытожили эксперты.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы кредиты долги по кредитам закредитованность кредитная амнистия
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