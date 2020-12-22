Госдума возвращает вытрезвители: закон принят

Возвращение системы вытрезвителей, которое обсуждалось достаточно давно, всё же состоится. Госдума официально приняла соответствующий закон.

Напомним, что первое чтение документ прошёл ещё в ноябре 2019 года. Согласно итоговой редакции, полномочия по созданию сети вытрезвителей будут распределены между "органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления". Не запрещается прибегать к партнёрским отношениям с частными компаниями, уточняют авторы.

Правила работы вытрезвителей предстоит разработать группе специалистов из Минздрава, Минтруда и МВД. Также в законе предусматривается, как именно нужно оказывать помощь нетрезвым людям, находящимся в общественных местах.

Ранее в правоохранительных органах неоднократно отмечали, что закрытие вытрезвителей отразилось на криминогенной обстановке весьма негативно. В некоторых регионах даже пытались создать аналоги вытрезвителей "на муниципальных мощностях".