Госдума вернёт в страну вытрезвители

До конца 2020 года депутаты Госдумы примут закон о возвращении в страну вытрезвителей.

Об этом рассказал глава комитета Госдумы России по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

По его словам, уже с 1 января 2021 года вытрезвители могут начать работать. Примечательно, что каждый регион будет сам принимать решение о создании и работе вытрезвителей.