Путин: мы готовы к попыткам вмешательства в наши выборы

В рамках большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что в российские выборы "будут пытаться вмешиваться". Российский лидер отметил: страна остаётся готовой к работе с международными наблюдателями.

"Конечно, будут пытаться вмешиваться, всё время так делают, это их глобальная политика. Мы это знаем, мы к этому готовимся. Сможем этому противостоять эффективно только в том случае, если подавляющее большинство наших граждан будут понимать, что это вмешательство, это недопустимо, и мы должны этому противостоять", — высказался Путин.

Президент уверен, что самое важное — обеспечить уверенность российских граждан в том, что выборы проходят открыто и честно. В 2021 году страна будет беспрецедентно открыта для работы наблюдателей на выборах, заверил российский лидер.

Также президент подчеркнул: политическая система России позволяет развиваться большому количеству политических сил.