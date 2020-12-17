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Путин: мы готовы к попыткам вмешательства в наши выборы

Политика

В рамках большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что в российские выборы "будут пытаться вмешиваться". Российский лидер отметил: страна остаётся готовой к работе с международными наблюдателями.

Путин: мы готовы к попыткам вмешательства в наши выборы

"Конечно, будут пытаться вмешиваться, всё время так делают, это их глобальная политика. Мы это знаем, мы к этому готовимся.

Сможем этому противостоять эффективно только в том случае, если подавляющее большинство наших граждан будут понимать, что это вмешательство, это недопустимо, и мы должны этому противостоять", — высказался Путин.

Президент уверен, что самое важное — обеспечить уверенность российских граждан в том, что выборы проходят открыто и честно. В 2021 году страна будет беспрецедентно открыта для работы наблюдателей на выборах, заверил российский лидер.

Также президент подчеркнул: политическая система России позволяет развиваться большому количеству политических сил.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
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