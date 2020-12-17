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Что будет, когда власти "разморозят" цены: мнение эксперта

Политика

Российское правительство не намерено продлевать "заморозку" цен на продукты после 1 апреля 2021 года. Чиновники считают такое решение возвращением к модели госплана СССР, а в рамках капиталистической экономики это неприемлемо.

Что будет, когда власти "разморозят" цены: мнение эксперта

Об этом заявил депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. Он рассказал, что "заморозка" цен прекратится первого апреля. Власти не будут использовать такой режим на постоянной основе.

По словам Шеина, возвращение модели госплана Советского Союза и её встраивание в совершенно другую систему решительно невозможно.

Что властям реально успеть сделать до первого апреля, чтобы цены не "улетели в космос" при разморозке? Рассказывает доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Чирков. Специально для "Правда. Ру".

Сначала - "заморозка", потом - один из двух сценариев

"Нынешняя "заморозка" произошла уже после некоторого повышения цен. Поэтому удержать цены на относительно короткий промежуток времени несложно.

Сложно удержать подобные цены в рамках ограничений на длительном промежутке времени, даже не то, что сложно, просто невозможно", — рассказывает Чирков.

Эксперт напоминает: в экономике есть нормальный уровень инфляции. Инфляция, как показала практика, сейчас разгоняется — выше запланированных 4,5% уже точно, примерно до 5%.

Против экономических причин, против экономических законов невозможно пойти. "Заморозка" на четыре-пять месяцев возможна, но дальше будет реализован один из двух сценариев.

Хороший, плохой, государственный: что случится после первого апреля

"Хороший сценарий — укрепление российской валюты к доллару. Оно поможет некоторому сдерживанию цен на различную продукцию, в том числе на продукты питания.

И, кстати, этот сценарий вполне вероятен. И в этом плане даже ничего делать не надо будет. Цены устоят, никаких проблем с ними не будет", — отмечает Чирков.

Плохой сценарий: усиление инфляции. Если производители будут дальше держать цену, то будет снижаться качество продукции, будет даже возникать товарный дефицит. Поэтому понадобятся дополнительные административные меры, чтобы принудить производителей продавать дешевле, чем они хотели бы.

"На самом деле у государства есть другие способы, как это всё делать.

Допустим, ужесточить правила вывоза сырья для производства продуктов питания, первой необходимости, на которые ограничили цены. Это вполне действенный способ", — уточняет эксперт.

Проблема в том, подчёркивает Чирков, куда такая "регуляторная гонка" может завести.

"На самом деле я не бы сказал, что это полезно.

"Зажимая" цены, мы немножко отрасль можем "подорвать" — вот в чём проблема. Регулировать-то можно, но дальше пойдут сбои в развитии отраслей.

Потому что нужно обновлять какие-то основные фонды, покупать технику, иностранные комплектующие использовать. В долгосрочном плане это может не очень хорошо сказаться на том, что будет происходить в тех отраслях, которые производят товары первой необходимости, продукты питания", — уверен Чирков.

"Очень важно чувствовать настроения"

Наиболее вероятный сценарий: постепенное повышение предельных цен на товары первой необходимости. Но стоит помнить: в любом случае такое регулирование — это всегда очень тонкая игра, которая ведётся в режиме "ручного управления".

"Очень важно чувствовать настроения общества, настроения производителей. В этом, наверное, искусство управления крупными государственными структурами.

Потому что одно дело посчитать: захотели, например, снизить цены втрое. Но как это будет работать? Пока то, что я вижу, регулирование осуществляется очень аккуратно без каких-то перегибов и сверхжестких требований.

Я думаю, что регуляторы очень хорошо понимают опасности этого всего, потому что можно слишком всё зарегулировать", — комментирует Чирков.

Эксперт резюмирует: обмануть экономические законы невозможно, это как бороться с гравитацией.

"Можно игнорировать. Но эти вещи работают гораздо сильнее, чем какие-то административные законодательные акты или другие действа", — заключает Чирков.

Только для сайта "Правда. Ру".

Автор: Константин Шапров
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