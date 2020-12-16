"Обама отмахнулся, Трамп ошибся": Байдену намекнули, как работать с РФ

Для избранного президента США Джо Байдена крайне важно учесть ошибки предшественников, особенно если дело касается России. Об отношениях с Москвой "Сонного Джо" предупредила бывшая помощница Трампа.

По данным газеты The New York Times, Фиона Хилл, которая занимала также должность директора Белого дома, обратилась к Байдену с рядом советов. Эксперт напомнила о том, что со времён Барака Обамы (при котором Россию в плане геополитики опустили "ниже плинтуса") прошло уже много времени, и мир изменился.

Последует ли Байден совету? Какую политику стоит ждать в отношении России при его администрации? Комментирует для читателей "Правды. Ру" ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин.

"Обама отмахнулся, Трамп ошибся"

"Мнение Фионы Хилл, я думаю, надо интерпретировать так: Байден должен быть с Россией жёстче. Потому что Фиона Хилл, во-первых, не смогла сработаться с Трампом. Скорее всего, из-за того, что предлагала ужесточение давления на Россию, а Трамп хотел в тот момент заняться улучшением отношений с Россией", — рассказывает эксперт.

Блохин дополняет: как политик Хилл знаменита жёсткими высказываниями в отношении нашей страны, критикой Путина. Одна из её книг была издана в России, называлась "Шесть масок Владимира Путина".

Есть и ещё одна книга — "Сибирское проклятье". Там Хилл предполагает, что России нужно отказаться от Сибири, потому что Сибирь "убыточна" для России.

"Я думаю, она хотела сказать следующее: Обама вообще не думал о России, не хотел воспринимать Россию как угрозу и, в принципе, отмахнулся. А Трамп совершил ошибку — хотел улучшить отношения с Россией. Я вот так это интерпретирую", — рассказывает Блохин.

"Сдерживание, но с попытками диалога"

В отношении политики администрации Байдена, считает эксперт, можно сделать такой прогноз: сдерживание по всем фронтам, но с попытками диалога.

"Чего не было при Трампе? Были попытки диалога, но эти все попытки были пресечены со стороны истеблишмента, то есть попытки диалога истеблишмент стал использовать как инструмент внутриполитической борьбы, что Трамп — агент и далее. Здесь будет сдерживание, но сдерживание не исключает диалог", — уверен Блохин.

Эксперт напоминает: вся история холодной войны — это сдерживание в сочетании с диалогом. Поэтому об особых улучшениях не стоит мечтать, и никакой "нормализации" ждать не стоит.

Специально для сайта "Правда. Ру".