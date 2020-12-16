Байдену и его команде посоветовали "подумать о России"

Для избранного президента США Джо Байдена крайне важно учесть ошибки предшественников, особенно если дело касается России. Об отношениях с Москвой "Сонного Джо" предупредила бывшая помощница Трампа.

По данным газеты The New York Times, Фиона Хилл, которая занимала также должность директора Белого дома, обратилась к Байдену с рядом советов.

Эксперт напомнила о том, что со времён Барака Обамы (при котором Россию в плане геополитики опустили "ниже плинтуса") прошло уже много времени, и мир изменился.

"Обама относился к России очень пренебрежительно, называл её региональной державой. [В администрации Обамы] не хотели думать о России слишком много", — подчеркнула Хилл.

Так что команде Байдена, равно как и прочим политикам, придётся думать о России — и "думать иначе". Именно в этом и заключается ключевой совет Хилл.