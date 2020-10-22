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Нарышкин рассказал о перспективах совместной работы спецслужб РФ и РБ

Стали известны подробности визита директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина в Минск. Как оказалось, Нарышкин прилетел пообщаться с Александром Лукашенко и обсудить ряд вопросов по совместной работе спецслужб обеих стран.

Нарышкин рассказал о перспективах совместной работы спецслужб РФ и РБ

Нарышкин выразил уверенность в плодотворном и конструктивном сотрудничестве. В частности, речь зашла о работе по защите граждан от различных угроз.

"Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать ещё много и много, чтобы обеспечить интересы и наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определённой периодичностью возникают", — отметил глава СВР.

Также Нарышкин высоко оценил уровень организации белорусской стороной встречи, поблагодарив коллег. Кроме того, глава СВР передал Александру Лукашенко самые добрые пожелания от Владимира Путина.

Напомним, что визит Нарышкина в Минск 22 октября оказался неожиданностью для СМИ.

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