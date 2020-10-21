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Нарышкин: США готовят оранжевую революцию в Молдавии

Судя по данным, имеющимся у российской внешней разведки, Молдавия совсем скоро будет жить по сценарию "оранжевой революции".

Нарышкин: США готовят оранжевую революцию в Молдавии

Об этом рассказал глава службы Сергей Нарышкин.

"США готовят для Молдавии некий "революционный" сценарий. Он будет запущен в случае, если на выборах 1 ноября победит действующий президент страны Игорь Додон", — цитирует слова Нарышкина пресс-служба СВР.

По его словам, есть все основания полагать, что группа специалистов по цветным революциям уже готовится к "командировке".

"Американцев потому не устраивает действующий глава государства, что он поддерживает конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией", — отметил Нарышкин.

И добавил, что по имеющейся информации, Госдеп, который считает, что Додон выборы выиграет, уже выдал посольству США в Кишиневе указание "заранее настраивать оппозицию на организацию протестов". Повод, аналогичный использованному в Белоруссии — "фальсификации" и "отмена итогов голосования".

К слову, "предупреждения о запланированных фальсификациях" в Молдавии уже прозвучали. Их озвучила Майя Санду, оппозиционный Додону кандидат от от проевропейской партии "Действие и солидарность". И она же — видно, лавры Тихановской манят — пообещала возглавить массовые протесты в случае своего проигрыша на выборах.

"Дипломаты из посольства США убеждают молдавских силовиков не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу переходить на "сторону народа". Имеется информация о подготовке к выезду в Молдавию группы американских специалистов по цветным революциям с понятными задачами", — резюмировал Сергей Нарышкин.

Кстати, ранее о вероятности "белорусского сценария в Молдавии" говорил и Сергей Лавров, который предупреждал:

"Штаты попытаются подмять все под себя и создать из Молдавии очередной нарыв на постсоветском пространстве".

Местные эксперты согласны: для Молдавии готовят госпереворот.

Игорь Додон, который уверен в своей будущей победе на выборах сегодня прямой угрозы массовых протестов не видит. Правда, с оговоркой: если не простимулируют из-за рубежа.

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