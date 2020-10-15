Песков: в Кремле нет "группы противодействия Навальному"

Работа Евросоюза по "делу Навального", завершившаяся введением санкций — очередной недружественный шаг по отношению к России. Причем чиновники ЕС сделали этот шаг сознательно, а логика в работе Европарламента вообще не видна.

Комментируя "дело Навального", Дмитрий Песков (пресс-секретарь Владимира Путина) пояснил: ничего, кроме сожаления, испытать от результата "расследования" не выходит.

"Решение поставить отношения между Евросоюзом и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером некой оппозиции, конечно, ничего кроме сожаления не вызывает. Никакая логика в этом вопросе не просматривается", — подчеркнул Песков.

Также политик отметил: в Кремле не существует отдела, который бы занимался "дискредитацией" Навального. Ранее об этом отделе сообщали в Совете Европы и даже называли руководителя — эксперта управления внутренней политики АП Андрея Ярина.

Напомним: в санкционные списки попали 6 человек и 1 компания.