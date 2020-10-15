Представители Евросоюза подтвердили, что с сегодняшнего дня санкции, запланированные по "делу Навального", вступают в силу. Санкционный список полностью совпал с тем, что ранее представили информаторы издания The New York Times.
"ЕС замораживает активы, запрещает въезд для шести российских чиновников", — уточняется в данных от Bloomberg.
Напомним, что в санкционный список вошли следующие персоны:
Кроме того, санкции затронут и одну организацию — Институт органической химии и технологии.
Ранее в СМИ отмечали, что данный "пакет" санкций вызовет ещё большее охлаждение и без того неидеальных отношений России и ЕС. В частности, ожидается "зеркальный" ответ Москвы похожими санкциями против чиновников ЕС.
19-летняя дочь актёра выбрала себе необычный никнейм в социальных сетях.