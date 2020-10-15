Санкции по делу Навального" вступили в силу

Представители Евросоюза подтвердили, что с сегодняшнего дня санкции, запланированные по "делу Навального", вступают в силу. Санкционный список полностью совпал с тем, что ранее представили информаторы издания The New York Times.

"ЕС замораживает активы, запрещает въезд для шести российских чиновников", — уточняется в данных от Bloomberg.

Напомним, что в санкционный список вошли следующие персоны:

директор ФСБ Александр Бортников ;

; первый замглавы администрации президента в РФ Сергей Кириенко ;

; заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов ;

и ; глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин ;

; полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Кроме того, санкции затронут и одну организацию — Институт органической химии и технологии.

Ранее в СМИ отмечали, что данный "пакет" санкций вызовет ещё большее охлаждение и без того неидеальных отношений России и ЕС. В частности, ожидается "зеркальный" ответ Москвы похожими санкциями против чиновников ЕС.