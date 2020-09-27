Москва будет посредником в урегулировании карабахского конфликта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал своих азербайджанских и армянских коллег "отойти от конфликта".

"Сергей Лавров выразил серьезную озабоченность продолжающимися масштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, сообщениями о погибших и раненых", — говорится в заявлении МИД РФ.

Глава российской дипломатии заявил, что крайне важно, чтобы обе стороны не открывали огонь, и что Москва готова сыграть свою роль в урегулировании конфликта.

Как следует из заявления МИД, Россия совместно с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические усилия, направленные на стабилизацию ситуации.

Позднее в тот же день Лавров также провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, передав аналогичное послание.

ДЛЯ СПРАВКИ

США и Россия являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, созванной в 1992 году для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Сам конфликт начался, когда регион отделился от Азербайджана в конце 1980-х годов при поддержке Еревана.