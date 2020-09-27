Лавров обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с армянским коллегой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл разговор со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

"27 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Армении Мнацаканяном. Обсуждалось положение в зоне Нагорно-Карабахского конфликта", — сказано в сообщении МИД РФ.

Утром 27 сентября ситуация в районе Нагорного Карабаха обострилась. Начались масштабные боевые действия.