Представители Госдепа США и оппозиции РБ проведут встречу на территории литовского государства. Одной из тем для беседы будет потенциальная помощь белорусскому народу.
"Координатор госдепартамента США по терроризму Натан Сейлс встретится с членами гражданского общества Белоруссии, чтобы обсудить, как США могут поддержать требования белорусского народа провести свободные и честные выборы и покончить с насильственными репрессиями белорусских властей после выборов", — сообщил в письменном заявлении госдеп.
С 5 ноября в Европарламенте перестанут признавать Александра Лукашенко в качестве президента Белоруссии.