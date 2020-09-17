ЕС: активы всех, кто проходит по "делу Навального", нужно заморозить

Стал известен один из пунктов резолюции касательно "дела Навального": европейские чиновники предлагают блокировать активы всех, кто по нему проходит.

По данным СМИ, представители Евросоюза попросили Совет по иностранным делам уже к 21 сентября продумать все необходимые меры, "занять активную позицию" и в результате опубликовать список "ограничительных мер" в отношении РФ.

Чиновники Европарламента уверены: механизмы, которые бы позволили "заморозить" или вовсе изъять европейские активы всех, кто проходит по делу об отравлении политика, просто необходимы. Также в Европарламенте считают актуальным и нужным делом инициацию международного расследования всех обстоятельств отравления Навального.

Напомним: ранее представители ФРГ со ссылкой на итоги тестов экспертов из Швеции и Франции сообщили, что политика действительно отравили веществом группы "Новичок".