Новая экспертиза анализов Навального подтвердила отравление "Новичком"

Специалисты из Франции и Швеции, получившие пробы Навального, провели независимую проверку и подтвердили: политик был отравлен веществом группы "Новичок". Об этом сообщается на официальном портале кабмина ФРГ.

"Федеральное правительство обратилось к другим европейским партнерам из Франции и Швеции с просьбой провести независимую проверку немецких доказательств на основе образцов, полученных от господина Навального. Результаты этой проверки, проведенной специалистами лабораторий Франции и Швеции, теперь доступны и подтверждают доказательства Германии", — сообщают представители кабмина.

Уточняется, что в ФРГ привлекли представителей Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) — на данный момент в ОЗХО получили образцы и приступили к их экспертизе.

Ранее немецкие медики, анализировавшие пробы Навального, обнаружили "недвусмысленные доказательства" применения против политика вещества группы "Новичок". Однако представители РФ (среди которых были и разработчики "Новичка") обвинения раз за разом опровергали.