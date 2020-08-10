Путин: больше половины россиян нужно вакцинировать от гриппа

Россия готовится ко второй волне коронавируса. Соответствующие поручения по этому поводу дал президент Владимир Путин.

Так, он поручил вакцинировать от гриппа до 60% россиян. Большинство из них должны быть представителями группы риска. Отдельное поручение касается обеспеченности вакциной.

"Правительству Российской Федерации обеспечить контроль за достаточностью объёмов производства и поставок на российский рынок отечественными фармпроизводителями лекарственных препаратов, необходимых для лечения острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в период осенне-зимнего эпидемического сезона 2020-2021 годов", — говорится в поручении главы государства.

Ещё одно поручение — сохранение резерва коек на осень и зиму. Они должны быть готовы к приёму коронавирусных больных. Кроме того, региональные власти должны быть готовы оперативно развернуть дополнительные мощности.

Поручения должны быть исполнены и представлены президенту до 1 октября. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее "Правда.Ру" писала, что вторую волну COVID-19 в России стоит ждать в октябре-ноябре вместе с сезонным ростом заболеваемости респираторных болезней.