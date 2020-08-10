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Вторая волна коронавируса в России - прогноз эпидемиолога

Здоровье

Непереболевших COVID-19 в мире - миллиарды. Поэтому носить маски нам всем придется в ближайшие, как минимум, пару лет.

Таков прогноз эпидемиолога Антона Красовского, озвученный в интервью журналисту RT.

По мнению ученого, понятие "вторая волна пандемии" - не совсем точно отражает то, с чем придется иметь дело. 

"Сезонный подъем заболеваемости - так будет вернее, ведь коронавирус - вирусная респираторная болезнь, значит, сезонность для него тоже характерна. Так вот нового всплеска стоит ждать в октябре - ноябре. Опять же по аналогии с гриппом, парагриппом и аденовирусными инфекциями. Это (осеннее возвращение) можно объяснить тем, что воздействие солнечного ультрафиолета на вирус имеет значение - летом ему не очень комфортно", - говорит Красовский.

Более того, эпидемиолог уверен, что те, кто заболеет осенью, будут переносить коронавирусную инфекцию в разы тяжелее, чем те, кто "попал в первую волну".

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