Володин: двухпартийная система - это взгляд в прошлое

Двухпартийная система не подходит России. Это "взгляд в прошлое", а России нужно стремиться к будущему.

Такое мнение высказал председатель Государственной Думы.

"Когда речь идет о двухпартийной системе и в пример приводят Соединенные Штаты Америки, это, если хотите, взгляд в прошлое. Посмотрите, к чему привела двухпартийная система в Соединенных Штатах Америки: общество раздираемо конфликтами, элиты раскололись", — заявил Вячеслав Володин.

Он напомнил, что до середины прошлого века в США была многопартийная система. Когда страна пришла к двухпартийной, то сначала модель казалась эффективной, но на долгосрочной перспективе оказалась ошибочной.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Геннадий Зюганов недоволен большим количеством политических партий в России. Он призвал лидеров ЛДПР, "Справедливой России" и "Единой России" встретиться с президентом и решить эту проблему.