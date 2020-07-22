Лидер КПРФ Геннадий Зюганов встревожен ростом числа мелких оппозиционных партий. Встревожен настолько, что призывает лидеров других парламентских партий поднять вопрос на встрече с президентом. Не совсем понятно, правда, чего этим Геннадий Андреевич собирается добиться.
"Что касается партийного строительства, то я предлагаю своим коллегам, (лидеру ЛДПР Владимиру) Жириновскому, он авторитетный человек, (лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей) Миронов знает, (глава фракции "Единая Россия" Сергей) Неверов… — давайте встретимся с президентом и обсудим, к чему у него администрация настрогала только на нашем фланге 17 партий, кому они нужны?" — сказал Зюганов на пленарном заседании Госдумы 22 июля.
Ему возразил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Я с вами не соглашусь в отношении действий администрации. Я знаю, что там также делают все, чтобы этот диалог поддерживался, знаю, как дорожат вот этими отношениями конструктивными", — сказал Володин. По его словам, сам глава государства "всегда открыт к диалогу".
Спикер Госдумы подчеркнул, что всегда поддерживал созидательные и конструктивные дискуссии. "Пускай даже будет острый разговор, непростой. Он нужен для того, чтобы мы стали от этого только сильнее, более эффективными", — добавил Володин.
Едва ли спикеру удалось развеять сомнения лидера КПРФ. Надо заметить, что лидера "старых" партий уже не один год высказывают претензии относительно большого числа мелких политических партий.
"Сегодня все новые партии — это только вывески плюс известное имя. Артиста, певицы, спортсмена, бизнесмена. А внутри всё пусто. То есть большинство партий появляются как раз-таки противоестественным образом. С подачи или с поддержкой определенных сил или высокопоставленных чиновников, которым нужно размыть голоса старых парламентских партий, создать лучшие условия для победы только одной из них", — пару недель назад говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
То есть в принципе, Геннадий Зюганов мог бы рассчитывать на поддержку в этом вопросе со стороны ЛДПР и "Справедливой России". Другое дело, что никаких практических последствий не будет.
В самом деле, есть четкие правовые основания для приостановки или прекращения деятельности политической партии. Это, прежде всего, нарушение действующего законодательства. В общем, все основания изложены в федеральном законе "О политических партиях". И там ничего не сказано, как действовать в том случае, если большим количеством партий будет недоволен Геннадий Андреевич или кто-либо еще.
Вообще же, апелляция к президенту тоже представляется несколько странной. Он что должен сделать по итогам жалоб лидера коммунистов? Дать указание распустить существующие партии, чтобы они не мешали КПРФ? А на каком основании?
В общем, едва ли в компартии этого не понимают. Однако же не упускают случая пожаловаться. Последствий никаких не будет, зато свое мнение высказали.
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