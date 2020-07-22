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Автор Антон Куликов

Что тревожит Геннадия Зюганова

Политика

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов встревожен ростом числа мелких оппозиционных партий. Встревожен настолько, что призывает лидеров других парламентских партий поднять вопрос на встрече с президентом. Не совсем понятно, правда, чего этим Геннадий Андреевич собирается добиться.

Вопросы партстроительства

"Что касается партийного строительства, то я предлагаю своим коллегам, (лидеру ЛДПР Владимиру) Жириновскому, он авторитетный человек, (лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей) Миронов знает, (глава фракции "Единая Россия" Сергей) Неверов… — давайте встретимся с президентом и обсудим, к чему у него администрация настрогала только на нашем фланге 17 партий, кому они нужны?" — сказал Зюганов на пленарном заседании Госдумы 22 июля.

Ему возразил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Я с вами не соглашусь в отношении действий администрации. Я знаю, что там также делают все, чтобы этот диалог поддерживался, знаю, как дорожат вот этими отношениями конструктивными", — сказал Володин. По его словам, сам глава государства "всегда открыт к диалогу".

Спикер Госдумы подчеркнул, что всегда поддерживал созидательные и конструктивные дискуссии. "Пускай даже будет острый разговор, непростой. Он нужен для того, чтобы мы стали от этого только сильнее, более эффективными", — добавил Володин.

Едва ли спикеру удалось развеять сомнения лидера КПРФ. Надо заметить, что лидера "старых" партий уже не один год высказывают претензии относительно большого числа мелких политических партий.

Претензии были и раньше

"Сегодня все новые партии — это только вывески плюс известное имя. Артиста, певицы, спортсмена, бизнесмена. А внутри всё пусто. То есть большинство партий появляются как раз-таки противоестественным образом. С подачи или с поддержкой определенных сил или высокопоставленных чиновников, которым нужно размыть голоса старых парламентских партий, создать лучшие условия для победы только одной из них", — пару недель назад говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

То есть в принципе, Геннадий Зюганов мог бы рассчитывать на поддержку в этом вопросе со стороны ЛДПР и "Справедливой России". Другое дело, что никаких практических последствий не будет.

В самом деле, есть четкие правовые основания для приостановки или прекращения деятельности политической партии. Это, прежде всего, нарушение действующего законодательства. В общем, все основания изложены в федеральном законе "О политических партиях". И там ничего не сказано, как действовать в том случае, если большим количеством партий будет недоволен Геннадий Андреевич или кто-либо еще.

Вообще же, апелляция к президенту тоже представляется несколько странной. Он что должен сделать по итогам жалоб лидера коммунистов? Дать указание распустить существующие партии, чтобы они не мешали КПРФ? А на каком основании?

В общем, едва ли в компартии этого не понимают. Однако же не упускают случая пожаловаться. Последствий никаких не будет, зато свое мнение высказали.

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Темы геннадий зюганов политические партии владимир жириновский
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