Жириновский рассказал, когда фракция ЛДПР сложит мандаты

Сложение мандатов для партии ЛДПР означает потерю полномочий. Поэтому члены фракции не спешат с такими серьезными решениями.

Ситуацию объяснил лидер партии.

"У нас есть только те меры, которые мы можем использовать для того, чтобы заставить прислушаться к нашим требованиям: можем выйти из зала, это произведет впечатление, за 30 лет мы пару раз это делали. Можем сложить полномочия: все вышли и по всей стране, допустим. Но если мы это сделаем, это, конечно, испугает власть, но и у нас не будет никаких полномочий", — пояснил Владимир Жириновский.

Он подчеркнул, что сложение мандатов состоится в крайнем случае, а он еще не наступил. Кроме того, в сентябре состоится единый день голосования. Сложив полномочия, ЛДПР не сможет помочь своим кандидатам.

Напомним, что столь жесткую меру Жириновский озвучил после ареста губернатора Хабаровского Сергея Фургала. Лидер ЛДПР подчеркнул, что вся фракция в Госдуме сложит мандаты. Это приведет к роспуску действующего состава Государственной Думы. По мнению политолога Константина Калачева, это невыгодно власти, которая только приняла поправки в Конституцию, которые требуют сейчас большой работы по корректировкам законов.