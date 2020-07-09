Политолог оценил заявления Жириновского по Фургалу

Государственную Думу нынешнего созыва действительно придется распустить, если фракция ЛДПР сложит мандаты. И такой исход крайне нежелателен для власти.

Это затормозит масштабный законотворческий процесс, который вызван поправками в Конституцию. Их нужно принять как можно быстрее, изменить требуется немало законов. Роспуск Госдумы и проведение досрочных выборов серьезно усложнят и затормозят процедуру.

Напомним, что сложить мандаты пригрозил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которого возмутила история с губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, которого арестовали по подозрению в участии в ОПГ.

"На самом деле Фургал — совершенно системный человек. Жириновский — тоже человек системный. Сейчас Жириновский осознает, что это последняя возможность сохранить какую-то политическую субъектность, своих сдавать нельзя. И то, что он так действует, на самом деле это характеризует его с самой лучшей стороны, и это добавит очков ЛДПР. Потому что избирателям ЛДПР такая позиция, безусловно, будет импонировать. А что касается Кремля, Кремль будет расстроен по поводу подобных заявлений, это очевидно совершенно. Но сами обстоятельства этого дела выглядят так, что Жириновский просто не мог действовать иначе. Если бы Фургала хотели убрать как человека системного, наверное, его бы попросили написать заявление, он бы, скорее всего, сам это сделал. Если ему предъявить по поводу того, чем он занимается на посту губернатора, то есть это вишенка на торте, если бы он был действительно плохим губернатором, нашли бы взятки, откаты, злоупотребление служебным положением, лоббирование интересов того или иного бизнеса. А ему предъявляют историю 15-летней давности, основываясь на показании каких-то людей, которые, в принципе, могут дать показания и просто из-за того, чтобы человека оболгать. Все это выглядит не очень красиво", — пояснил политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

Он отметил, что Жириновский вполне может реализовать свои угрозы по поводу сложения мандатов членов фракции ЛДПР в Госдуме.