Жириновский грозит ответным ударом: это серьезно?

Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский весьма бурно отреагировал на задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По его словам, произошло ЧП. И сидеть сложа руки либерал-демократы не намерены. Опять-таки, если верить Владимиру Вольфовичу.

Сергей Фургал — представитель ЛДПР. Есть еще два либерал-демократа во главе российских регионов. Это Алексей Островский в Смоленской области (где в этом году пройдут губернаторские выборы) и Владимир Сипягин во Владимирской области.

Оценки и угрозы Владимира Вольфовича

"Сегодня утром произошло ЧП, на наш взгляд. Был арестован губернатор Хабаровского края Фургал Сергей Иванович. Ему предъявлено, пока еще нет обвинения, оно будет предъявлено позже. Есть информация, что он обвиняется в том, что что-то произошло в 2004 году. Кого-то там убили в Хабаровском крае где-то каким-то боком возможно он причастен. Чего вы 14 лет молчали? 15 лет чего молчали?", — так Владимир Жириновский отреагировал на задержание Сергея Фургала.

"Экономика развивается. Все показатели лучше, чем при прежнем губернаторе (Вячеславе) Шпорте. Наверно, это бесит. Как это так, губернатор от ЛДПР — показатели лучше? Дикость", — по мнению лидера ЛДПР, это еще одна причина произошедшего. Аргумент спорный, конечно, но вполне традиционный — якобы представителя оппозиционной партии снимают за неимоверную эффективность.

Как на произошедшее может отреагировать ЛДПР? Если верить Жириновскому, то произойти может следующее:

"Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране". Имеется в виду фракция ЛДПР в Госдуме;

все депутаты фракции ЛДПР могут выйти к СИЗО "Лефортово" и стоять там до тех пор, пока Фургал не будет освобожден. Честно говоря, сложно в это поверить;

"Можем попросить наших губернаторов подать в отставку из солидарности — Смоленск, Владимир, выйти из состава ЦИК, Счетной палаты". Неизвестно, правда, готовы ли губернаторы на такой шаг.

Заметим, что уже появились предположения о роспуске Госдумы и досрочных выборах, если фракция ЛДПР сложит мандаты. В нижней палате российского парламента 40 депутатов, так что даже их уход не помешает принимать законы.

Поддержка фракций КПРФ и "Справедливой России" сомнительна. Да и вообще, стоит дождаться реализации угроз Владимира Вольфовича. Все же есть сомнения, что нечто подобное может произойти.

Как история с Фургалом повлияет на ЛДПР

А вот как отразится арест Фургала на самой ЛДПР? Политологи, с которыми побеседовала "Правда.Ру", считают, что никак.

"Никак не отразится. Дело в том, что все-таки Фургал много раз был избран (ранее он был депутатом Госдумы — прим.), он остается популярной политической фигурой. Плюс голосование за Фургала — это же было, прежде всего, антисистемное голосование. Избиратели ошиблись, проголосовали за человека, который раньше был связан с криминалом", — считает политолог Сергей Марков.

"Тогда ошиблись не только избиратели. Его спецслужбы проверяли много раз. 15 лет прошло — и ничего не было никогда. Получается, что это общая ошибка, это даже больше ошибка властей. Избиратели просто голосовали за то, что он им предлагал, говорил, а власти были обязаны все это выявить значительно раньше", — сказал он.

С тем, что произошедшее не отразится на ЛДПР, согласен и политолог Алексей Мухин. Хотя, по его мнению, некоторое время вокруг партии и будет серьезная турбулентность.

"В качестве технического кандидата Фургал сначала победил (в 2018 году). Однако за эти два года господин Фургал себя никак не проявил. Поэтому, подозреваю, что его деятельность на посту главы региона будет внимательным образом исследована на предмет коррупционной составляющей", — считает Алексей Мухин.