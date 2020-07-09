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Автор Любовь Степушова

Сергей Фургал: месть Кремля или начало очищения?

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сергей Фургал арестован. Как человек с уголовным прошлым мог оказаться в кресле губернатора? Это месть Кремля или начало очищения, которого давно ждет народ?

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ АРЕСТОВАН / Ждёт ли Хабаровский край досрочные выборы губернатора?

"Папка" на Фургала дождалась своего часа

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщается на сайте ведомства.

Фургал задержан в рамках расследования дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений "против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью". Преступления совершались в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России.

По версии СКР, речь идет об убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. В 2019 году по подозрению в этих убийствах был задержан бывший бизнес-партнер Фургала экс-депутат Николай Мистрюков.

Помимо Мистрюкова, были арестованы еще трое, как теперь считает СКР, подельников Фургала: Марат Кадыров, Александр Карепов и Андрей Палей.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал являлся фигурантом дела об убийстве бизнесмена Романа Сандалова еще в 2004 году, однако до суда не дошли материалы, которые могли указывать на причастность чиновника.

От члена ОПГ до кресла губернатора

По информации телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, Сергей Фургал был давно известен оперативникам. В молодости он находился в молодежном крыле группировки "вора в законе" Евгения Васина (Джем). Потом развивал бизнес, специализируясь на лесе и ломе металла. В преступном мире имел кличку "Доктор", так как имеет образование врача. Затем Фургал подался в политику — в Хабаровское ЛДПР (купил место), федеральное ЛДПР, получил место в Госдуме, а в 2018 году выиграл выборы губернатора.

Во втором туре Фургал получил около 70 процентов голосов избирателей, врио главы региона Вячеслав Шпорт от "Единой России" набрал 28 процентов. Как человек с таким прошлым мог оказаться в кресле губернатора?

Месть Кремля?

Хабаровский край по результатам голосования по поправкам в Коеституцию вошел в топ-10 субъектов РФ с наименьшим процентом голосов "за" с результатом в 66, 28% голосов. Еще более низкие показатели только у Ненецкого АО, Якутии, Камчатского края, Магаданской и Омской областей. Что касается процента явки, то тут Хабаровский край и вовсе оказался на втором месте, в списке "худших" — регион опережает только Камчатка.

Как сказал "Правде.Ру" политолог, президент Фонда исследований электоральной политики (ФИЭП) Андрей Миронов, Фургал в Хабаровском крае создал очень мощную коалицию под эгидой ЛДПР, где все инициативы партии власти практически могут быть заблокированы "одним щелчком". И прошедшее голосование по поправкам в Конституцию об этом свидетельствует.

"В этом плане, конечно, его разоблачение — это сигнал для тех, кто не в строю, кто идет не в ногу с властью", — сказал политолог.

Это не очищение — это удар по президенту

По его мнению главный вопрос в другом. А именно, куда смотрели правоохранительные органы, когда согласовывали кандидатуру Фургала на пост губернатора?

"О темных пятнах Фургала было известно давно. Его конкуренты даже во время предвыборной кампании указывали на эти случаи", — отметил политолог.

"Для того, чтобы занять пост губернатора, человек должен быть соответствующими органами проверен и светиться насквозь. Он должен быть кристально чист для того, чтобы иметь право управлять регионом. Получается, кто виноват в этом? Тот, кто не досмотрел. Здесь налицо уже провал, и правоохранительной системы, и кадровой политики в целом", — сказал Андрей Миронов.

По словам эксперта, это также удар по президенту страны Владимиру Путину, потому что простой народ задает следующий вопрос: "А как же так получилось, что президент одобрил эту кандидатуру?".

"Это очередной удар по рейтингу первого лица, очередной удар по вертикали власти, очередной удар по непрофессионализму силовых органов, и кадровой политике в стране. Это очень нехороший момент, несмотря на то, что кто-то пытается это представить в виде того, что, якобы, это сигнал на очищение и прочее. Ребята, где вы были раньше? — вот основной вопрос", — сделал вывод Андрей Миронов.

Читайте по теме: Фургал проверяется на причастность к особо тяжким преступлениям

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Темы ск рф сергей фургал хабаровский край голосование по поправкам
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