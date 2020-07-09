Сергей Фургал проверяется на причастность к целому ряду особо тяжких преступлений.
По данным СК, он задержан в рамках дела в отношении ОПГ, которая причастна к серии преступлений, угрожающих жизни граждан.
"При оперативном сопровождении сотрудников подразделений МВД России Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области", — сказала Светлана Петренко, представитель СК РФ.
В Москве восьмого июля пройдет прощание с художником Сергеем Заграевским, который был известен своим хобби по изготовлению ювелирных украшений.