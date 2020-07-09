Фургал проверяется на причастность к особо тяжким преступлениям

Сергей Фургал проверяется на причастность к целому ряду особо тяжких преступлений.

По данным СК, он задержан в рамках дела в отношении ОПГ, которая причастна к серии преступлений, угрожающих жизни граждан.