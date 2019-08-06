Хабаровский губернатор о выборах: нельзя допустить монополии власти

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пообещал сделать все от него зависящее, чтобы выборы в сентябре прошли максимально прозрачно.

Об этом он заявил сегодня на встрече с кандидатами в депутаты Законодательной думы региона, прошедшими процедуру регистрации.

По словам чиновника, которые приводит сайт краевого правительства, избирательная кампания в этом году очень конкурентная, зарегистрировано рекордное число кандидатов. Он указал, что ни в коем случае нельзя допустить монополии власти. Людям надо дать возможность проголосовать именно так, как они желают, отметил Фургал.

Он также предложил рассмотреть возможность сокращения оплачиваемых рабочих мест среди депутатов в краевом парламенте.

По словам губернатора, законодательная и исполнительная власти должны работать вместе. Глава региона констатировал, что хотел видеть думу, которая стремится к увеличению доходов местных жителей.

Источник фото: сайт правительства Хабаровского края

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