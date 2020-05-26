Президент России Владимир Путин 26 мая провел совещание по борьбе с лесными пожарами и паводками. Глава государства был очень эмоциональным и когда говорил о ситуации в российских регионах, не сдержался и швырнул ручку на стол.
Глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что с начала года зафиксировано 5 626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тысяч гектаров.
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выписали из больницы после полного выздоровления от коронавируса нового типа.
Об этом сообщила его жена, российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.
"Всё хорошо. Спасибо большое, все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо. Будем находиться где-то ещё неделю на карантине", — рассказала супруга Пескова.
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своём самочувствии после заражения отца коронавирусом.
"Я живу отдельно. Виделись около 10 дней назад, соблюдая все меры предосторожности, исключительно на улице. Созваниваюсь с ним по несколько раз в день. Самочувствие комментировать не буду", — рассказала девушка.
"Я полностью здорова. Большое спасибо за поддержку. Я, естественно, очень волнуюсь. Надеюсь, умников, которые не верят в коронавирус, уже не осталось, и все осознали серьезность ситуации", — добавила дочь Пескова.
В России создали бетон, который может проводить электричество. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Magazine of Civil Engineering.
Проводя совещание с правительством по поводу ситуации с COVID-19 в России, президент Путин "устроил разнос" ответственным за назначение и выплаты компенсаций медикам, работающим с коронавирусными больными.
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о возможной продаже клуба иностранным инвесторам. Ранее СМИ сообщили о том, что башкирская команда может быть выкуплена двумя группами - Red Bull и City Football Group.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.