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Источник Правда.Ру

Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании

Политика » Власть » Кремль

Президент России Владимир Путин 26 мая провел совещание по борьбе с лесными пожарами и паводками. Глава государства был очень эмоциональным и когда говорил о ситуации в российских регионах, не сдержался и швырнул ручку на стол.

Глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил, что с начала года зафиксировано 5 626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тысяч гектаров.

 

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Дмитрий Песков вылечился от COVID-19 и выписался из больницы

Политика » Власть » Кремль

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова выписали из больницы после полного выздоровления от коронавируса нового типа.

Об этом сообщила его жена, российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

"Всё хорошо. Спасибо большое, все вышли из больницы, чувствуем все себя хорошо. Будем находиться где-то ещё неделю на карантине", — рассказала супруга Пескова.

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Дочь Пескова прокомментировала заражение отца коронавирусом

Политика » Власть » Кремль

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета рассказала о своём самочувствии после заражения отца коронавирусом.

"Я живу отдельно. Виделись около 10 дней назад, соблюдая все меры предосторожности, исключительно на улице. Созваниваюсь с ним по несколько раз в день. Самочувствие комментировать не буду", — рассказала девушка.

"Я полностью здорова. Большое спасибо за поддержку. Я, естественно, очень волнуюсь. Надеюсь, умников, которые не верят в коронавирус, уже не осталось, и все осознали серьезность ситуации", — добавила дочь Пескова.

дмитрий песков елизавета пескова заражение коронавирусом

В России создали бетон, способный проводить электричество

Наука » Технологии

В России создали бетон, который может проводить электричество. Результаты исследования были опубликованы в научном издании Magazine of Civil Engineering.

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Путин: В том, что медики не получили допвыплаты, виновато правительство

Политика » Власть » Кремль

Проводя совещание с правительством по поводу ситуации с COVID-19 в России, президент Путин "устроил разнос" ответственным за назначение и выплаты компенсаций медикам, работающим с коронавирусными больными.

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В "Уфе" отреагировали на информацию о продаже клуба

Спорт » Командные виды » Футбол

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о возможной продаже клуба иностранным инвесторам. Ранее СМИ сообщили о том, что башкирская команда может быть выкуплена двумя группами - Red Bull и City Football Group.

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