Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не располагает информацией о самочувствии главы Чечни Рамзана Кадырова.
Он пообещал обязательно узнать подробности состояния главы республики.
"Я не располагаю, к сожалению, никакой информацией, я просто не знаю ничего о его состоянии здоровья, но обязательно справлюсь", — сообщил представитель Кремля.
С 29 мая в Гонконге возобновят работу развлекательные заведения, в том числе караоке и ночные клубы. А с 1 июня международный аэропорт Гонконга снова начнет принимать транзитные рейсы, которые были приостановлены с 25 марта.
Владимир Путин принял окончательное решение в разрешении удаленного голосования. Соответствующий документ подписан и опубликован на сайте правовой информации.
Новый закон позволяет проводить голосования всех уровней с помощью почты или интернета. Сборы подписей можно проводить и через портал Госуслуг.
Из документа также стало известно о возможности переноса выборов губернаторов в случае введения режима ЧС.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил о том, что приватизация лунного пространства — противозаконный шаг.
"Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противозаконно, это противоречит международному праву", — подчеркнул он.
Рогозин отметил, что Россия не собирается участвовать в лунной гонке, которая похожа на американскую предвыборную гонку между республиканцами и демократами.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты провели анализ лунного вещества и выяснили, что под поверхностью спутника Земли могут находиться фрагменты гипотетической планеты Тейя. Ученые считают, что 4,5 млрд лет назад она врезалась в Землю, в результате чего образовалась Луна. По подсчетам специалистов, Луна на 70-90% состоит из вещества Тейи.
Снайперы общевойсковой армии Восточного военного округа, в ходе учений на Дальнем Востоке разработали тактику противодействия вертолетам и беспилотникам условного противника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
При строительстве железных дорог в России применяют цифровое моделирование. Это помогает заранее четко спрогнозировать технические характеристики объекта, возможности его эксплуатации, что в конечном счете ведет к экономии.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.