Владимир Путин разрешил организацию дистанционного голосования

Владимир Путин принял окончательное решение в разрешении удаленного голосования. Соответствующий документ подписан и опубликован на сайте правовой информации.

Новый закон позволяет проводить голосования всех уровней с помощью почты или интернета. Сборы подписей можно проводить и через портал Госуслуг.

Из документа также стало известно о возможности переноса выборов губернаторов в случае введения режима ЧС.