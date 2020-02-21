Цветков: штрафы нужны, но они должны реально работать

Поведение некоторых российских водителей на дорогах страны вызывает один только вопрос: "Где он взял права?".

И можно сколько угодно ругать разработчиков нового КоАП, в котором прописаны "драконовские" штрафы за некоторые виды нарушений ПДД или установщиков камер видеонаблюдения на дорогах, но факт остается фактом: о своих обязанностях, а соблюдение правил — это святая обязанность человека, сидящего за рулем авто, очень многие не помнят и помнить не хотят.

Появившаяся вчера информация о том, что ГИБДД совместно с ФСПП начинают усиливать контроль за злостными нарушителями ПДД, которые к тому же и коллекционируют неоплаченные штрафы, заставляет подумать, прежде всего, о том, зачем вообще штрафы нужны, раз их столько времени люди умудряются игнорировать?

Зачем нужны штрафы за нарушения ПДД?

На этот вопрос корреспонденту "Правда.Ру" ответил лидер "Сильной России" Антон Цветков: