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Цветков: штрафы нужны, но они должны реально работать

Политика » Партии

Поведение некоторых российских водителей на дорогах страны вызывает один только вопрос: "Где он взял права?".

И можно сколько угодно ругать разработчиков нового КоАП, в котором прописаны "драконовские" штрафы за некоторые виды нарушений ПДД или установщиков камер видеонаблюдения на дорогах, но факт остается фактом: о своих обязанностях, а соблюдение правил — это святая обязанность человека, сидящего за рулем авто, очень многие не помнят и помнить не хотят.

Появившаяся вчера информация о том, что ГИБДД совместно с ФСПП начинают усиливать контроль за злостными нарушителями ПДД, которые к тому же и коллекционируют неоплаченные штрафы, заставляет подумать, прежде всего, о том, зачем вообще штрафы нужны, раз их столько времени люди умудряются игнорировать?

Зачем нужны штрафы за нарушения ПДД?

На этот вопрос корреспонденту "Правда.Ру" ответил лидер "Сильной России" Антон Цветков:

"Основная задача штрафа — это не пополнение бюджета, а, прежде всего, профилактическая. То есть идея проста: боязнь быть оштрафованным становится препятствием к совершению правонарушения. И для многих наших граждан это прекрасно работает. Дисциплинирует.

Есть, правда, категория, для которой даже самый большой штраф не является ударом по бюджету. Получил — заплатил, нарушает дальше. Вот для них нужно вводить прогрессивные штрафные санкции — привязывать размер к стоимости авто, или "накопительную систему" вводить: чем больше нарушений, тем выше сумма штрафа. Заплатят пару раз крупные суммы и впредь будут аккуратнее на дорогах.

Но есть и третья категория, которая не платит вообще. Я так понимаю, что сейчас речь как раз о таких водителях. Деньги у этих граждан есть, но они почему-то считают, что для них закон не писан. Эти люди — злостные нарушители, потенциальные преступники, именно они зачастую ездят без прав или в нетрезвом состоянии. И совершенно правильно, что по ним идет отдельная работа и ГИБДД, и службы судебных приставов. Их нужно убирать с дорог, поскольку они представляют прямую опасность для других участников дорожного движения. Убирать, серьезно штрафовать и перевоспитывать.

И надо помнить, что в соответствии со ст. 20.25 КОАП, — неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. И эта норма должна работать".

Темы штраф гибдд водители антон цветков справедливая россия
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