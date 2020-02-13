Цифры годовой статистики штрафов, выписанных ГИБДД российским водителям за нарушения на дорогах, в 2019 заметно "выросли".
По обнародованным МВД РФ сведениям, за год административных штрафов было составлено на 142,1 млн рублей. Средний "чек" — 828 рублей.
Для сравнения: в 2018 сумма была на 14 млн меньше.
К слову, напомним, что после принятия нового КоАП, появится возможность штрафы обжаловать "не выходя из дома". Об этом подробнее — здесь.
Пока же многие несогласные с выписанными штрафами водители предпочитают их просто-напросто не платить. Согласно данным судебных приставов, им на данный момент не удалось взыскать с нарушителей штрафы на 10 млрд рублей.
Если же все поправки в КоАП вступят в силу, несмотря на широкий общественный резонанс и возмущения автовладельцев, то суммы в "письмах счастья", получаемых водителями за нарушения ПДД вырастут в разы.
Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
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