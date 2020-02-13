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Разучились ездить по правилам: общая сумма штрафов за год - 142,1 млн

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Цифры годовой статистики штрафов, выписанных ГИБДД российским водителям за нарушения на дорогах, в 2019 заметно "выросли".

По обнародованным МВД РФ сведениям, за год административных штрафов было составлено на 142,1 млн рублей. Средний "чек" — 828 рублей.

Для сравнения: в 2018 сумма была на 14 млн меньше.

Почему растет число штрафов

  • Эксперты не исключают, что число нарушителей выросло благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на дорогах.
  • Впрочем, у водителей тоже есть претензии к камерам, которые часто устанавливаются с нарушением ГОСТа.

К слову, напомним, что после принятия нового КоАП, появится возможность штрафы обжаловать "не выходя из дома". Об этом подробнее — здесь.

Пока же многие несогласные с выписанными штрафами водители предпочитают их просто-напросто не платить. Согласно данным судебных приставов, им на данный момент не удалось взыскать с нарушителей штрафы на 10 млрд рублей.

Если же все поправки в КоАП вступят в силу, несмотря на широкий общественный резонанс и возмущения автовладельцев, то суммы в "письмах счастья", получаемых водителями за нарушения ПДД вырастут в разы.

Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Темы штраф гибдд автовладельцы нарушители пдд
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