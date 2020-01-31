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Источник Правда.Ру

Шкуматов: новые штрафы для водителей - это людоедство

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Сегодня на сайте проектов правовых актов был опубликован документ, содержащий предлагаемые Минюстом поправки в КоАП, касающиеся новых штрафов для нарушителей ПДД.

Что думают по поводу перечисленных там вероятных нововведений те, кого они коснутся — водители?

С корреспондентом "Правда.Ру" своим мнением поделился Петр Шкуматов, координатор движения "Общество Синих Ведёрок".

Я считаю, что вводить европейские штрафы в условиях, когда у людей африканские доходы — это просто недопустимое людоедство. В стране доходы ниже, чем в ряде стран Африки, чем в той же самой Гане, например. У людей в стране нет денег. Это раз.

Второе. Не нарушать не получится. Я стараюсь ездить по правилам. А штрафы есть? Откуда? Ловушки дорожные…. Так что сейчас грабеж, а будет в 6 раз больше.

Так что, думаю, со мной все те, кто за рулем, согласятся —

это людоедство, грабеж и абсолютно оскорбительные поправки, которые не учитывают проблем реальных людей.

И при этом, заметьте, — ни слова про ответственность ГИБДД за создание ловушек, про ответственность дорожников за ямы и коммунальщиков за непочищенные дороги. Виноват во всем водитель. Точка. Пусть платит в 6 раз больше.

Все поправки, о которых мы сейчас говорим, еще ведь не утверждены. Может, водителям подписи собрать или петицию написать?

Мы знаем, как у нас все принимается. Поэтому я бы не…

В иллюзиях бы не пребывал?

Да, конечно. А что подписи или петиции сработают… Не уверен.

Темы штрафы водители поправки коап петр шкуматов
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