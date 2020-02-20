"Чистить" дороги от опасных водителей будет тандем "ГИБДД + пристав"

70 водителей-россиян тысячу раз только за два последних года получили "письма счастья" — уведомления о штрафе за нарушение ПДД — и не оплатили их.

Такова на сегодня статистика МВД.

"Более 70 автомобилистов и 180 юрлиц по всей России имеют более тысячи неоплаченных штрафов. Еще чуть более 10 тысяч водителей и 3 тысяч юрлиц не считают нужным оплачивать от 100 до тысячи "штрафных" квитанций", — пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Началась спецоперация "по отлову" злостных неплательщиков штрафов

Терпение правоохранителей наконец-то лопнуло, и они разработали систему борьбы со злостными неплательщиками, которые "чихать хотели на законы".