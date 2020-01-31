Названы штрафы для водителей по новому КоАП

Министерством юстиции РФ подготовлена новая редакция Кодекса об административных правонарушениях, в которой некоторые штрафы для нарушителей правил поведения на дороге увеличиваются в разы.

Документ размещен на сайте проектов правовых актов.

"Почем" будут нарушения ПДД

За превышение скорости штрафы будут начинаться от 3 тыс. рублей.

Отказ от медицинского освидетельствования обойдётся в 40 тыс. рублей.

За перевозку детей без автокресел заплатить придется 5 тыс. рублей.

Наказание за опасное вождение — 5 тыс. рублей

Если решили "сэкономить" на ОСАГО, но "попались" — 1 тыс. рублей.

Повторное использование "чрезмерной" тонировки — штраф 3 тыс. рублей.

Управление авто, в котором есть ребенок до 16 лет, в состоянии опьянения — 50 тыс. рублей и лишение прав на 2-3 года.

Повторять нарушения ПДД — себе дороже

Впервые в России после вступления в законную силу нового КоАП для злостных нарушителей ПДД будет введена накопительная система штрафов: