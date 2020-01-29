Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев смог одним словом описать свои дела и ощущения от назначения заместителем председателя Совета безопасности РФ. Ответ чиновника приводит Telegram-канал Life Shot.
"Отлично!" - ответил Медведев на вопрос о своих делах на новом посту зампредседателя Совета безопасности России.
Напомним, Дмитрий Медведев подал в отставку 15 января после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. Уже 16 января политик был назначен на новую должность. Он стал заместителем руководителя Совбеза РФ.
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