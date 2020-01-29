"Отлично!": Дмитрий Медведев рассказал, как у него дела

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев смог одним словом описать свои дела и ощущения от назначения заместителем председателя Совета безопасности РФ. Ответ чиновника приводит Telegram-канал Life Shot.

"Отлично!" - ответил Медведев на вопрос о своих делах на новом посту зампредседателя Совета безопасности России.

Напомним, Дмитрий Медведев подал в отставку 15 января после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. Уже 16 января политик был назначен на новую должность. Он стал заместителем руководителя Совбеза РФ.