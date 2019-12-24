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Источник Правда.Ру

Правительство обсуждает выход Центробанка из Сбербанка

Политика

В российском правительстве обсуждается вопрос выхода ЦБ из активов Сберегательного банка, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Тема обсуждения возникла, потому что финансовый регулятор, не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает.

"Вопрос действительно обсуждается, потому что есть конфликт интересов, а это никому не нужно",- сказал Силуанов.

По его словам, ситуация назрела еще и потому, что перечисления дивидендов Сбербанка в бюджет России вызывает вопросы у ЦБ, как у владельца акций.

По некоторым данным, рассматривается возможность передачи акций другой госструктуре. В Центробанке эту возможность отрицают. По словам первого зампреда Банка России Сергея Швецова, закон запрещает продавать оставшуюся долю, а правовых оснований для передачи другой структуре у банка нет.

Сейчас Центробанк имеет 50 процентов плюс одну акцию Сбербанка. Доля в 45 процентов принадлежит юридическим лицам из числа нерезидентов и 1,81 процентов — юрлицам из числа резидентов. Остальные 3,15 процента находятся под контролем частных инвесторов.

Темы акции сбербанк дивиденды центробанк антон силуанов
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