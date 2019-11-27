Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ о кадровых перестановках в руководстве Министерства транспорта. Теперь заместитель министра транспорта будет занимать и вторую должность - главы Росавтодора. Совмещенную должность займет текущий глава Росавтодора Андрей Костюк.
Изменения затронули и должность главы Росморречфлота (Федерального агентства морского и речного транспорта). Эту должность разделят, а текущий руководитель агентства Юрий Цветков останется только заместителем главы Минтранса.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.