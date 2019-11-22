Четыре министерства не одобрили предложение депутатов Госдумы повысить возраст, с которого можно приобретать алкоголь, до 21 года.
Против выступили: Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст. Инициативу поддержали Минздрав и Роспотребнадзор.
В проекте отзыва сообщается, что по действующим законам, с 18 лет гражданин считается физическим и психологически зрелым.
Минфин утверждает, что законопроект необоснованно ограничивает права россиян от 18 лет до 21 года.
Фото: twitter.com
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