"Пристрелить" недовольных россиян предложил чиновник из Карелии

В Карелии из-за высказывания чиновника разгорелся нешуточный скандал. Глава Олонецкой райадминистрации Сергей Прокопьев заявил о желании "пристрелить" недовольных граждан.

Как рассказал местный информационный портал "Карелинформ", неожиданное заявление прозвучало на рабочем совещании, которое состоялось еще в конце октября.

В рамках обсуждения текущих проблем, Прокопьеву сделали замечание о необходимости навести порядок на братской могиле, расположенной на местном кладбище.

В ответ на это глава районной администрации пожаловался, что в других населенных пунктах люди объединяются в ТОСы, а в Олонце проживают одни "социальные паразиты".

Когда же речь зашла о других проблемах района, Прокопьев не выдержал и заявил, что пристрелил бы нескольких недовольных, чтобы остальные успокоились. После этого районный глава сказал, что данные слова являются шуткой, однако это не помешало возмущенным гражданам подать на чиновника жалобу главе Карелии.

За чиновника заступились некоторые депутаты регионального Заксобра. Они заявили, что ничего подобного он не говорил. Однако, по словам местной чиновницы Нины Щербаковой, "эти фразы "социальные паразиты" и "расстрелять четыре человека, если не успокоятся" были. Конечно, последнюю фразу он говорил не в буквальном смысле, но и не говорил, что это шутка… Это было высказано в грубой невежественной форме", — рассказала Щербакова.

Напомним, что это уже не первое скандальное заявление "слуг народа". Например, в августе-сентябре подобный скандал сотрясал Иркутскую область, там чиновница назвала "быдлом" жителей Тулуна, пострадавших от наводнения.

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Фото: olon-rayon.ru