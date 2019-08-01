Чиновницу из Перми уволили за избиение бездомного

Руководство регионального управления Росеестра по Пермскому краю завершило служебную проверку и уволило сотрудницу, которая ногами избила бездомного. В заявлении ведомства утверждается, что решение об увольнении было принято несмотря на то, что ранее сотрудница не совершала проступков.

Ранее в соцсетиях распространили видео, на котором чиновница ногами избивала бездомного, лежащего возле здания управления Росеестра в Перми. Она кричала, что от мужчины плохо пахнет.

Инцидент прокомментировала глава Росреестра Виктория Абрамченко. По ее словам, сотрудник государственного органа всегда должен оставаться человеком, а чиновник высокого ранга - тем более. Для уволенной сотрудницы и все остальных россиян это станет уроком, - заявила Абрамченко.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о еще одной чиновнице, которая оскорбила молодежь. Она отделалась строгим выговором. Так, Ольга Глацких на встрече с уральской молодежью заявила вдруг, что государство им ровным счетом ничего не должно. Глацких отдельно отметила, что государство не просит никого рожать.

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