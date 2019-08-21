Руководителя пресс-отдела иркутского губернатора Ирину Алашкевич отправили в отпуск после публикаций в СМИ о ее высказываниях в адрес жителей Тулуна. Ранее в интернете появилась аудиозапись с одного из совещаний, на котором Алашкевич назвала "быдлом" и "бичами" людей, участвовавших во встрече с Владимиром Путиным в Тулуне.
Решение об отправке чиновницы в отпуск было принято главной региона Сергеем Левченко. Хотя в официальном заявлении утверждается, что Алашкевич ушла в отпуск по собственному желанию. Губернатор инициировал проведение служебного расследования. Примечательно, что сама чиновница отказалась как-либо комментировать ситуацию.
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