Минэкономразвития начнет работать с гражданским обществом в странах СНГ

В Министерстве экономического развития России в скором времени появится новая структура, курирующая гуманитарные и общественные проекты в странах СНГ и ЕАЭС.

Как уточняет агентство РБК со ссылкой на собственные источники, новая структура будет организовывать профильные форумы и фестивали, координировать молодежные проекты, взаимодействовать с правозащитниками и ведомствами. Подразделение призвано дополнить экономическую интеграцию в СНГ и ЕАЭС общественно-культурным направлением.

Министерскую структуру возглавит главный советник департамента по взаимодействию с НКО и институтами гражданского общества кремлевского управления общественных проектов Яна Лантратова. Ее переход уже согласован с администрацией президента.

"Для Лантратовой это повышение - если раньше она курировала гражданское общество в России, то теперь займется этим на международном уровне - в странах СНГ, ЕАЭС и других государствах", - отметил источник агентства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов населения страны за 2019 год на 1%. Он будет достигнут за счет индексации соцвыплат, пособий и минимального размера оплаты труда.

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