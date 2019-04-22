Минэкономразвития: реальные доходы россиян в 2019 году вырастут на 1%

Министерство экономического развития прогнозирует рост реальных доходов населения страны за 2019 год на 1%. Он будет достигнут за счет индексации соцвыплат, пособий и минимального размера оплаты труда.



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На период с 2019 по 2022 год ведомство ожидает увеличения доходов граждан на 1,8%, а с 2019 по 2024 — на 2%.

Данные оценки содержатся в разработанных министерством "Сценарных условиях, основных параметрах прогноза социально-экономического развития РФ" до 2022 года.

Также в ведомстве ожидают снижения уровня бедности в стране.