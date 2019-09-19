"Меняем уже 30 лет — не помогает": нужна ли России судебная реформа?

Ситуация с приговором актеру Павлу Устинову может быть использована разными группами в элите страны для решения своих задач.

Но для гражданского общества в данной истории важно добиться не только освобождения Устинова, но и требовать реформирования судебной системы, полагает глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин. Он называет три направления реформирования:

"1. Судьи должны избираться;

2. Судьи должны нести ответственность за глубоко ошибочные акты, вынесенные с грубейшими процессуальными нарушениями, вплоть до смещения и уголовного преследования за нарушение прав человека (а необоснованное доказательствами длительное содержание в СИЗО, осуждение невиновного на уголовное наказание как раз являются примерами таких нарушений);

3. Судебная власть должна прийти к соответствию конституционным нормам и быть независимой, а не подчиненной структурой правоохранительных органов, какой в Москве ее сделала Ольга Егорова, а в России — Вячеслав Лебедев".

Насколько необходима судебная реформа в России — с этим вопросом "Правда.Ру" обратилась к депутатам Государственной Думы. Вот их мнения.

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, писатель Сергей Шаргунов:

— Эта тема давным-давно востребованная, важная и нужная. Но в первую очередь тревожит, что оправдательные приговоры крутятся вокруг нуля, то есть их практически нет. И суды, скажем дипломатично, очень часто не вполне внимательно рассматривают доказательства стороны защиты.

И это происходит не только в случае резонансных дел, но и, к сожалению, в ситуациях "маленьких" людей, за которых вообще некому заступиться. Но я буквально каждодневно заступаюсь за граждан нашей страны, не только заступался за Голунова и Устинова, а просто каждый день пишу запросы по множеству историй. И там, где история негромкая и нерезонансная, к сожалению, не так часто удается добиться справедливости.

На самом деле у нас уже есть нормальные законы. Вопрос в их исполнении. То есть та же судебная система в первую очередь должна реформироваться не только новыми правилами и установками, но по сути своей на практике. Потому что никакой хороший закон не будет действовать, если его не исполнять. Вот в чем история.

В частности, можно вспомнить историю Константина Котова, который получил 6 лет лишения свободы за то, что 3 раза поучаствовал в несанкционированных акциях мирно и без насилия. Несмотря на то, что есть решения Конституционного суда по поводу того, что такое участие не может приводить к уголовному наказанию и так далее, тем не менее, "закатали".

В общем, пересмотра требуют многие дела, но не только шумные резонансные, но есть и огромное количество безызвестных, нешумных историй, в которых тоже должна восторжествовать законность и справедливость.

Мне кажется, самое главное не впадать в уныние и не говорить, что это "авгиевы конюшни", которые бессмысленно расчищать. Это не так. Каждое конкретное дело имеет конкретное решение и дает шанс для конкретного разбирательства.

Поэтому если полагать, что ни с чем не справишься, можно вообще ни за что не приниматься. А если поступательно расширять пространство человечности и приводить все к общему знаменателю законности, то все будет получаться. Просто нужна дорожная карта оздоровления нашей судебной, правоохранительной системы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов:

— Судебную реформу мы проводим непрерывно в течение 30 лет. Я бы не преувеличивал значение институциональных изменений. Главное — это правовая культура общества, культура судей, культура правоприменения.

Если говорить о деле Устинова, то здесь, скорее, проблема не в самих судебных органах как таковых, не в их структуре, не в их организации, не в каких-то судебных гарантиях, не в гарантия судей, сколько в определенной правовой культуре и правоприменительной практике. Здесь надо совершенствовать, здесь нужно поработать Верховному Суду и четко отработать критерии применения соответствующих статей Уголовного кодекса, чтобы таких казусов не было.

На мой взгляд, все дело в правоприменительной практике в конкретном деле и более широко в правовой культуре общества. Без изменения правовой культуры никакие реформы работать не будут. 30 лет непрерывной судебной реформы это подтверждает.

А внедрение правовой культуры — это системная работа. Это не делается по щелчку пальцев, по велению президента или по закону, принятом в Государственной Думе. Это большая работа и средств массовой информации, и научного сообщества, и депутатов, и административных органов, самих судей.

Этой работой практически не занимаемся. Какие-то институциональные изменения: то укрепляем гарантии независимости судей, то, наоборот, их ослабляем. Но толку нет. Коррупция в судах не уменьшается и правоприменительная практика не улучшается и странные приговоры тоже, к сожалению, появляются.

Это очень трудная работа, где каждый должен найти свое место. Вы хотите от депутата услышать, что нужно принять такой закон и все по мановению палочки изменится? Ничего не изменится. И смена власти ни к чему не приведет. Только основы правовой культуры общества могут привести к исключению таких казусов, которые мы наблюдаем. Это честный диагноз. Легкого пути здесь нет.

Все остальное, что вам будут говорить, это все от лукавого. Судебные реформы, конституциональные изменения, дополнительные гарантии судьям, либо, наоборот, снятие с них неприкосновенности и так далее — это все от лукавого, это не приведет ни к чему хорошему.

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