Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Политика
Кремль Парламент Суды Правительство
Автор Редакция рубрики "Политика"

"Меняем уже 30 лет — не помогает": нужна ли России судебная реформа?

Политика » Власть » Суды print

Ситуация с приговором актеру Павлу Устинову может быть использована разными группами в элите страны для решения своих задач.

Но для гражданского общества в данной истории важно добиться не только освобождения Устинова, но и требовать реформирования судебной системы, полагает глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин. Он называет три направления реформирования:

"1. Судьи должны избираться;

2. Судьи должны нести ответственность за глубоко ошибочные акты, вынесенные с грубейшими процессуальными нарушениями, вплоть до смещения и уголовного преследования за нарушение прав человека (а необоснованное доказательствами длительное содержание в СИЗО, осуждение невиновного на уголовное наказание как раз являются примерами таких нарушений);

3. Судебная власть должна прийти к соответствию конституционным нормам и быть независимой, а не подчиненной структурой правоохранительных органов, какой в Москве ее сделала Ольга Егорова, а в России — Вячеслав Лебедев".

Насколько необходима судебная реформа в России — с этим вопросом "Правда.Ру" обратилась к депутатам Государственной Думы. Вот их мнения.

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, писатель Сергей Шаргунов:

— Эта тема давным-давно востребованная, важная и нужная. Но в первую очередь тревожит, что оправдательные приговоры крутятся вокруг нуля, то есть их практически нет. И суды, скажем дипломатично, очень часто не вполне внимательно рассматривают доказательства стороны защиты.

И это происходит не только в случае резонансных дел, но и, к сожалению, в ситуациях "маленьких" людей, за которых вообще некому заступиться. Но я буквально каждодневно заступаюсь за граждан нашей страны, не только заступался за Голунова и Устинова, а просто каждый день пишу запросы по множеству историй. И там, где история негромкая и нерезонансная, к сожалению, не так часто удается добиться справедливости.

На самом деле у нас уже есть нормальные законы. Вопрос в их исполнении. То есть та же судебная система в первую очередь должна реформироваться не только новыми правилами и установками, но по сути своей на практике. Потому что никакой хороший закон не будет действовать, если его не исполнять. Вот в чем история.

В частности, можно вспомнить историю Константина Котова, который получил 6 лет лишения свободы за то, что 3 раза поучаствовал в несанкционированных акциях мирно и без насилия. Несмотря на то, что есть решения Конституционного суда по поводу того, что такое участие не может приводить к уголовному наказанию и так далее, тем не менее, "закатали".

В общем, пересмотра требуют многие дела, но не только шумные резонансные, но есть и огромное количество безызвестных, нешумных историй, в которых тоже должна восторжествовать законность и справедливость.

Мне кажется, самое главное не впадать в уныние и не говорить, что это "авгиевы конюшни", которые бессмысленно расчищать. Это не так. Каждое конкретное дело имеет конкретное решение и дает шанс для конкретного разбирательства.

Поэтому если полагать, что ни с чем не справишься, можно вообще ни за что не приниматься. А если поступательно расширять пространство человечности и приводить все к общему знаменателю законности, то все будет получаться. Просто нужна дорожная карта оздоровления нашей судебной, правоохранительной системы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов:

— Судебную реформу мы проводим непрерывно в течение 30 лет. Я бы не преувеличивал значение институциональных изменений. Главное — это правовая культура общества, культура судей, культура правоприменения.

Если говорить о деле Устинова, то здесь, скорее, проблема не в самих судебных органах как таковых, не в их структуре, не в их организации, не в каких-то судебных гарантиях, не в гарантия судей, сколько в определенной правовой культуре и правоприменительной практике. Здесь надо совершенствовать, здесь нужно поработать Верховному Суду и четко отработать критерии применения соответствующих статей Уголовного кодекса, чтобы таких казусов не было.

На мой взгляд, все дело в правоприменительной практике в конкретном деле и более широко в правовой культуре общества. Без изменения правовой культуры никакие реформы работать не будут. 30 лет непрерывной судебной реформы это подтверждает.

А внедрение правовой культуры — это системная работа. Это не делается по щелчку пальцев, по велению президента или по закону, принятом в Государственной Думе. Это большая работа и средств массовой информации, и научного сообщества, и депутатов, и административных органов, самих судей.

Этой работой практически не занимаемся. Какие-то институциональные изменения: то укрепляем гарантии независимости судей, то, наоборот, их ослабляем. Но толку нет. Коррупция в судах не уменьшается и правоприменительная практика не улучшается и странные приговоры тоже, к сожалению, появляются.

Это очень трудная работа, где каждый должен найти свое место. Вы хотите от депутата услышать, что нужно принять такой закон и все по мановению палочки изменится? Ничего не изменится. И смена власти ни к чему не приведет. Только основы правовой культуры общества могут привести к исключению таких казусов, которые мы наблюдаем. Это честный диагноз. Легкого пути здесь нет.

Все остальное, что вам будут говорить, это все от лукавого. Судебные реформы, конституциональные изменения, дополнительные гарантии судьям, либо, наоборот, снятие с них неприкосновенности и так далее — это все от лукавого, это не приведет ни к чему хорошему.

Читайте также:

Судья Криворучко вывихнул российское правосудие

Избиратель не хочет голосовать за "Единую Россию", но и за других тоже

Почему Россия сползает в нищету?

Как и почему растут чиновничьи аппараты

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы павел устинов сергей шаргунов михаил емельянов судебная реформа
Обсудить
Актуальная аналитика
Газ
Игорь Юшков рассказал, какой контракт нужет "Газпрому" с Украиной
Ваше здоровье
Биохакинг как модный вид правильного питания, сна, медитации и спорта
Суды
"Меняем уже 30 лет — не помогает": нужна ли России судебная реформа?
Новости Все >
Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату
Футболист Павлюченко подарил жене автомобиль за 6,5 млн рублей
Москвичам пообещали дождь и мокрый снег в начале следующей недели
Киркоров озвучит генерала Франца фон Вейротера в мультфильме "Суворовъ"
Минэкономразвития начнет работать с гражданским обществом в странах СНГ
Владелец "Спартака" прокомментировал слухи о переговорах с Венгером
Лукашенко пообещал, что не будет продвигать во власть своих детей
Глава Росгвардии: Устинову следовало дать один год условно
Житель Челябинской области разобрал на запчасти неисправный тепловоз
90-летний житель Бурятии нашел под полом своего дома ружье 1962 года
Последние материалы
Киркоров озвучит генерала Франца фон Вейротера в мультфильме "Суворовъ"
Минэкономразвития начнет работать с гражданским обществом в странах СНГ
Владелец "Спартака" прокомментировал слухи о переговорах с Венгером
Лукашенко пообещал, что не будет продвигать во власть своих детей
"Меняем уже 30 лет — не помогает": нужна ли России судебная реформа?
Глава Росгвардии: Устинову следовало дать один год условно
Житель Челябинской области разобрал на запчасти неисправный тепловоз
Недвижимость Анастасии Заворотнюк: проблемный дом в Подмосковье и две квартиры в Ялте
90-летний житель Бурятии нашел под полом своего дома ружье 1962 года
В РПЦ призвали сохранить изучение религии в школьных программах
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Российский шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк нарушила молчание

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директор актрисы.

Пиар-директор Заворотнюк нарушила молчание
Ночная потливость может быть признаком опасных заболеваний
Здоровье
Ночная потливость может быть признаком опасных заболеваний
Новости Украины
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Российский шоу-бизнес
Родители Богомолова ушли со свадьбы после откровенного танца Собчак
Новости Украины
Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс

Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.

Миссия выполнима: Украина может вернуть Крым и Донбасс
Опрос: 59% россиян не имеют никаких сбережений
Экономика
Опрос: 59% россиян не имеют никаких сбережений
Бывший СССР
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
Общество
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Наука и техника
В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика

Немецкие ученые исследовали мочу 2500 детей в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет, чтобы выявить наличие в их организме следов пластика.

В организме немецких детей обнаружили 11 видов пластика
"Таврида" может стать вторым официальным названием Крыма
Юг
"Таврида" может стать вторым официальным названием Крыма
Общество
Судья Криворучко вывихнул российское правосудие
Происшествия
В центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв
Любовь Степушова Зеленский сделал ставку на мир через войну Любовь Степушова Соломон Соловьев Рожденные 19 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Судья Криворучко вывихнул российское правосудие Василий Амирджанов
Комментарии
Глава Росгвардии: Устинову следовало дать один год условно
CBS: иранский аятолла дал разрешение на удар по Саудовской Аравии
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
Виктор Мураховский: ракета Х-101 испытана в Сирии со 100% успехом
Кокорин после выхода из тюрьмы поужинал на 73 тыс. рублей
Пиар-директор Заворотнюк нарушила молчание
В Литве предложили Польше и Прибалтике создать единую систему ПВО
CBS: иранский аятолла дал разрешение на удар по Саудовской Аравии
Опрос: россияне стали меньше смотреть телевизор и читать газеты
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
Генерал США: НАТО утратило военное превосходство над Россией
Россия стала второй родиной для многих азербайджанцев
Россия стала второй родиной для многих азербайджанцев
Путину сообщили о причинах возникновения "дырки" в "Союзе МС-09"
Виктор Мураховский: ракета Х-101 испытана в Сирии со 100% успехом
Эксперты: реальные доходы россиян падают и меняют свою структуру
CBS: иранский аятолла дал разрешение на удар по Саудовской Аравии
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
СИЗО-8 Сергиева Посада: череда беззакония и беспредела
Телеведущий предсказал, что Киев войдет в состав России подобно Крыму
Украина обвинила Россию в срыве саммита "нормандской четверки"
История и современность
Третий крестовый поход: массированная осада Акры
Третий крестовый поход: массированная осада Акры
Исчезновение экспедиции Джона Франклина - новое исследование загадки
Исчезновение экспедиции Джона Франклина - новое исследование загадки
4 интересных факта о Карибском кризисе
4 интересных факта о Карибском кризисе
Пресс-служба НАТО упомянула море, которого не существует
Пресс-служба НАТО упомянула море, которого не существует
Генерал США: НАТО утратило военное превосходство над Россией
Генерал США: НАТО утратило военное превосходство над Россией
National Interest: танк СССР сегодня мог бы превосходить танки НАТО
National Interest: танк СССР сегодня мог бы превосходить танки НАТО
Первый конкурс красоты: почему была забыта его победительница
Первый конкурс красоты: почему была забыта его победительница
Легенда о "черной книге": что спрятал в Сухаревой башне сподвижник Петра I
Легенда о "черной книге": что спрятал в Сухаревой башне сподвижник Петра I
Появилась технология протеста, сметающего любой режим
Появилась технология протеста, сметающего любой режим
В стране увеличилась "субъективная" бедность
В стране увеличилась "субъективная" бедность
Фотогалереи
Самые непопулярные автомобили у угонщиков 5 Фото Самые непопулярные автомобили у угонщиков
Королевские корни Брук Шилдс 9 Фото Королевские корни Брук Шилдс
Эти загадочные дикие племена 9 Фото Эти загадочные дикие племена
Шанс найти клад есть у каждого 6 Фото Шанс найти клад есть у каждого
Происки дьявола? 9 Фото Происки дьявола?
Домашнее
Проверенные народные средства против аллергии
Топ-5 продуктов, которые помогут не заболеть раком
Доступные народные средства, спасающие от осенней простуды
Пять рецептов народных средств для поддержки сосудов мозга в здоровом состоянии
Психологический запор у ребёнка: четыре главные причины
Пить чай полезнее, чем обычную воду
Какие продукты можно есть на ночь глядя?
Как помочь ребенку поправить успеваемость в школе
Дерматологи рассказали, к чему может привести ежедневное принятие душа
Дерматологи рассказали, к чему может привести ежедневное принятие душа
В калининградской поликлинике появились талоны "просто спросить"
В калининградской поликлинике появились талоны "просто спросить"
Как укрепить ногти
Как укрепить ногти
Крем для волос: зачем он нужен и как использовать
Крем для волос: зачем он нужен и как использовать
Что нужно знать о лазерной эпиляции, прежде чем идти на процедуру
Что нужно знать о лазерной эпиляции, прежде чем идти на процедуру
Стилист дала советы, как правильно подобрать гардероб
Стилист дала советы, как правильно подобрать гардероб
Татьяна Буланова собирается разъехаться с экс-супругом
Татьяна Буланова собирается разъехаться с экс-супругом
Эксперт назвал заработанную Собчак и Богомоловым сумму на свадьбе
Эксперт назвал заработанную Собчак и Богомоловым сумму на свадьбе
Жительница Мордовии обокрала спящую пенсионерку во Владимирской области
Жительница Мордовии обокрала спящую пенсионерку во Владимирской области
Особенности ремонта ванной в «хрущевке»
Особенности ремонта ванной в «хрущевке»
Забавные фото
На Землю упал кусочек неба 12 Фото На Землю упал кусочек неба
Самые знаменитые стены 6 Фото Самые знаменитые стены
Не тронутые цивилизацией 8 Фото Не тронутые цивилизацией
Обыкновенное чудо 10 Фото Обыкновенное чудо
Кошки: им угрожает исчезновение 8 Фото Кошки: им угрожает исчезновение
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ